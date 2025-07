NEW YORK, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Eviva Partners, un organisme sans but lucratif qui se consacre à renforcer la compréhension du public à l'égard des preuves médicales, est fier d'annoncer le lancement de Protecting Our Health (POH), un nouveau groupe de réflexion qui réunit des experts internationaux en communication, santé publique et désinformation pour faire face à la montée de la pseudo-science.

« La recherche médicale a généré un nombre considérable d'interventions fondées sur des données probantes, mais celles-ci ne sont pas universellement adoptées, ce qui entraîne des lacunes dans les soins », a déclaré Alex Morozov, chef de la direction et fondateur d'Eviva, médecin-scientifique, écrivain et ancien directeur pharmaceutique. « Notre objectif est de donner aux gens les moyens de prendre des décisions fondées sur des données probantes. C'est plus important que jamais. POH a été lancé pour contrer l'attaque contre la science et la santé et pour joindre les gens avant que les tactiques trompeuses ne prennent racine. »

Eviva et POH reposent sur trois principes :

Ramener le public à la science : POH vise à permettre aux gens de distinguer les preuves médicales solides de la pseudoscience.

: POH vise à permettre aux gens de distinguer les preuves médicales solides de la pseudoscience. Inclusion : Comprendre les besoins des communautés diversifiées et leur donner les moyens d'agir grâce à des données probantes et à une communication bidirectionnelle.

: Comprendre les besoins des communautés diversifiées et leur donner les moyens d'agir grâce à des données probantes et à une communication bidirectionnelle. Jamais de financement de l'industrie : Eviva s'autofinance actuellement et forme une coalition de philanthropes.

Dimanche, MSNBC a publié un article d'opinion de Morozov, la Dre Helen Petousis-Harris, vaccinologue de premier plan, et du professeur Stephan Lewandowsky, membre du conseil d'administration d'Eviva.

« Robert F. Kennedy Jr. et d'autres… « Il semble orchestrer une attaque stratégique contre les vaccins contenant de l'aluminium », explique l'éditorial.

Mais la science ne soutient pas que l'aluminium est le coupable. Dans une importante nouvelle étude impliquant plus de 1,2 million d'enfants, des chercheurs danois ont découvert qu'il n'y avait aucun lien entre l'aluminium dans les vaccins et 50 maladies chroniques, y compris l'autisme.

L'éditorial avertit : « Si les militants anti-vaccins réussissent à miner les vaccins contenant de l'aluminium malgré des résultats de recherche comme l'étude danoise, les conséquences seront catastrophiques. Les maladies évitables par la vaccination, comme la diphtérie, la méningite, l'hépatite et les cancers du foie, du col de l'utérus et du pénis, réapparaîtront, causant d'énormes décès et souffrances. Et les taux d'autisme demeureront inchangés, comme ils le sont depuis des décennies. »

Protéger notre santé n'est pas seulement une campagne. C'est un appel à l'action. En combinant les preuves, les récits et l'engagement communautaire, Eviva et POH cherchent à réparer les dommages causés par la désinformation et à tracer la voie à suivre, une voie enracinée dans les preuves, l'autonomisation et la santé pour tous.

Pour en savoir plus ou pour soutenir la campagne, visitez www.evivapartners.org.

