Les parfums Squishmallows de Blue Meadow Brands apportent le « bonheur en bouteille » au Canada grâce à l'expansion de Sephora Canada

PLANTATION, Fla., 14 août 2026 /CNW/ -- À la suite du lancement réussi aux États-Unis et répondant à une demande écrasante des consommateurs, les parfums de Squishmallows Fragrances inondent désormais Sephora Canada de bonheur. Le lancement fait entrer les amateurs de beauté canadiens dans l'univers emblématique des Squishmallows, dont les mots d'ordre sont bonheur, réconfort et recouvrabilité, en les invitant à profiter du « bonheur en bouteille » que propose la collection de parfums inspirée par nos chers peluches amicales.

Parfums Wonder Whirl, Moonlit Mist, Pink Possibilities et Whisked Away de Squishmallows Frangrances

S'agissant au départ de l'une des marques les plus appréciées au monde et de la sensation pelucheuse n° 1 aux États-Unis, les consommateurs ont été initiés aux parfums Squishmallows Fragrances l'an dernier suite au lancement de trois parfums emblématiques : Pink Possibilities, Whisked Away et Moonlit Mist, tous inspirés par un personnage Squishmallows. Depuis, la collection s'est élargie à l'eau de parfum Travel Sprays, l'eau de parfum Whisked Away Tropical Sunset en édition limitée et, plus récemment, l'eau de parfum Wonder Whirl.

Squishmallows Fragrances s'est rapidement démarquée dans la catégorie des parfums aux États-Unis, la marque étant récemment devenue numéro 1 sur la boutique TikTok d'Ulta Beauty, soulignant son attrait au-delà de sa peluche emblématique et démontrant une forte demande auprès des consommateurs de produits de beauté.

« L'accueil réservé à Squishmallows Fragrances a été tout simplement incroyable, et nous sommes ravis de proposer la collection aux consommateurs canadiens par l'entremise de Sephora Canada. Squishmallows a toujours eu pour objectif de créer des moments de confort et de bonheur, et nous sommes fiers de continuer à élargir cette expérience ludique grâce au parfum. Ce lancement marque une étape importante au moment où nous présentons nos parfums, gages de bonne humeur, à encore plus d'amateurs partout dans le monde », a déclaré Joel Ronkin, Fondateur et PDG de Blue Meadow Brands.

Créée dans le cadre d'un partenariat avec DSM-Firmenich, la légendaire maison créatrice des parfums les plus appréciés d'aujourd'hui, et le célèbre designer Lance McGregor, cette collection donne vie à la magie ludique des Squishmallows d'une manière nouvelle et riche en évocations sensorielles. Chaque parfum est doté de l'accord Squishmallows exclusif, un délicieux mélange de notes sucrées et moelleuses de guimauve combinée à la technologie parfumée EmotiWaves™ qui suscite des sentiments de bonheur, de bien-être et de joie validés par des études neuroscientifiques. Pour compléter l'expérience sensorielle, les parfums Squishmallows 3,4 oz sont dotés de trois bouchons : un bouchon de voyage, un atomiseur ordinaire et un atomiseur à poire de collection qui offre aux amateurs la sensation de « malléabilité » tant aimée.

LES PARFUMS

Whisked Away

Un gourmand ambré et vanillé inspiré du tout premier Squishmallows Cam the Cat et de son amour pour les moments agréables.

Remarques importantes : Note de tête : cannelle, lait moussant, filet de caramel Note de cœur : orchidée tigre, pétales de frésia, pêche blanche Note de fond : bois de santal, accord Squishmallows, Vanilla Latte



Pink Possibilities

Floral fruité vert, inspiré de Patty the Cow et de sons stand familial au marché fermier de printemps.

Remarques importantes : Note de tête : fraise fraîchement cueillie, nectar de fruits du dragon et kiwi juteux Note de cœur : feuilles de violette, fleur de prune, lotus Note de fond : accord Squishmallows, ambre diaphane, sucre rose



Moonlit Mist

floral fruité gourmand, inspiré de Zumirez, la chauve-souris et de sa forêt enchantée.

Remarques importantes : Note de tête : pomme verte, fleur de litchi, cerise douce Note de cœur : pivoine rose, fleur de poire, lis dans la vallée Note de fond : accord Squishmallows, bois de cèdre américain, muscs doux



Whisked Away Tropical Sunset

Parfum floral fruité inspiré des siestes de Cam the Cat au coucher de soleil sur la plage.

Remarques importantes : Note de tête : mousse aux fruits de la passion, tangelo juteux, lait de papaye Note de cœur : jasmin de plage, fleur de banane, ruppie maritime Note de fond : Bois de grève, canne à sucre, muscs crémeux, accord Squishmallows*



Wonder Whirl

Parfum fruité et gourmand inspiré de Joelle the Bigfoot et de son amour pour l'exploration.

Remarques importantes : Note de tête : framboise bleue, tangelo, baies sauvages Note de cœur : pétales de violette sucrée, frésia bleue, fleur de sakura Note de fond : accord Squishmallows, vanille bleue, musc sucré



Prix de collection

100 ml // PDE de 3,4 oz (84 $ CA)

30 ml // 1,0 oz (52 $ CA)

10 ml // 0,33 oz EDP (34 $ CAD)

Coffret de 3 pièces (56 $ CA)

Tous les produits sont maintenant disponibles chez Sephora Canada, puis dans tous les magasins Sephora Canada dès le 15 septembre.

À PROPOS DES SQUISHMALLOWS

Lancé en 2017, Squishmallows™ s'est révélée au niveau mondial avec plus de 600 millions de peluches vendues dans le monde entier. Reconnues pour leur texture ultradouce, leur attrait collectionnable et leur variété de styles adorables, les peluches Squishmallows™ ont réuni de nombreux fans inconditionnels et ont définitivement gagné leur place dans la culture populaire. Jazwares™, leader mondial du jeu et du divertissement, continue d'élargir l'univers Squishmallows™ grâce à des collaborations innovantes, à de nouvelles catégories de produits de consommation et à des expériences inoubliables pour les fans.

À PROPOS DES MARQUES BLUE MEADOW

Fondée par le pionnier des parfums Joel Ronkin, Blue Meadow développe, fabrique et fabrique des parfums qui éveillent les sens et inspirent le bonheur. Alliant art et innovation, Blue Meadow crée des parfums conçus pour éveiller les humeurs, évoquer des souvenirs et célébrer les plus beaux moments de la vie. Passionné par la qualité et fort de son engagement en matière de développement durable, chaque parfum de Blue Meadow apporte du bonheur aux gens du monde entier.

SOURCE Blue Meadow Brands

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