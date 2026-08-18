Les parcours des jeunes sont multiples. Les réponses qui leur sont offertes demeurent trop souvent cloisonnées

Le Collectif autonome des CJE du Québec présente une plateforme électorale articulée autour de six recommandations pour mieux adapter les politiques publiques aux réalités des jeunes et appelle le prochain gouvernement à s'appuyer davantage sur les parcours des jeunes et sur l'expertise des Carrefours jeunesse-emploi.

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- Dans les Carrefours jeunesse-emploi, les jeunes parlent rarement d'un seul enjeu à la fois. Ils parlent du stage qu'ils ont dû refuser faute de transport. De l'appartement devenu trop cher. Du retour aux études reporté parce qu'il faut payer l'épicerie. De l'emploi qu'ils souhaitent occuper, mais qu'ils ne peuvent pas accepter parce que leur santé mentale vacille.

Pour eux, ces réalités ne se vivent jamais séparément. C'est pourtant souvent ainsi que les politiques publiques continuent d'y répondre.

Ces situations ne sont pas exceptionnelles. Elles illustrent une réalité que les équipes des Carrefours jeunesse-emploi observent chaque jour : les parcours des jeunes se construisent à partir d'une multitude de facteurs qui s'entrecroisent et s'influencent mutuellement. Pourtant, les politiques, les programmes et les interventions publiques continuent trop souvent d'aborder ces réalités séparément, alors que les jeunes, eux, les vivent simultanément.

Une expertise de terrain au service des décisions publiques

Entre 2025 et 2034, le Québec devra pourvoir 1,3 million de postes, dont près de 60 % devraient être comblés par des jeunes actuellement aux études. Pourtant, le taux de sorties du secondaire sans diplôme ni qualification demeure de 14 %, tandis que la détresse psychologique chez les 15 à 24 ans a augmenté de plus de 40 % au cours des dernières années.

Derrière ces chiffres se trouvent des milliers de jeunes aux parcours diversifiés. Et derrière chacun de ces parcours, il y a des équipes de Carrefours jeunesse-emploi qui accompagnent, observent, innovent et développent une expertise reconnue de l'accompagnement.

Forte de cette expertise de proximité, le Collectif autonome des CJE du Québec appelle le prochain gouvernement à concevoir les politiques publiques à partir des parcours réels des jeunes plutôt que des frontières administratives des programmes.

C'est dans cette perspective que le Collectif autonome rend aujourd'hui publique sa plateforme électorale Une jeunesse, des réalités, des solutions.

Six recommandations pour mieux répondre aux réalités des jeunes

Fruit de l'expertise développée quotidiennement par les Carrefours jeunesse-emploi, la plateforme formule six recommandations regroupées autour de trois priorités :

Rendre les politiques et les programmes plus adaptés aux parcours des jeunes;

Donner aux Carrefours jeunesse-emploi les moyens de poursuivre pleinement leur mission d'accompagnement;

Renforcer une action gouvernementale plus cohérente, plus souple et mieux ancrée dans les réalités des territoires.

Le Collectif autonome recommande notamment au prochain gouvernement de :

Assurer un financement stable, prévisible et flexible des CJE;

Adapter les services aux réalités psychosociales et territoriales des jeunes;

Reconnaître la diversité des parcours d'insertion;

Soutenir durablement l'innovation développée dans les communautés;

Mieux concerter les ministères et consulter les CJE dans l'élaboration des politiques jeunesse.

Le Collectif autonome porte une conviction simple : les jeunes ne devraient pas avoir à adapter leurs parcours aux limites des programmes. Ce sont les politiques, les programmes et les interventions qui doivent évoluer pour mieux répondre à leurs réalités.

« Les jeunes sont les premiers experts de leur propre réalité. Les CJE sont les experts de leur accompagnement. C'est en réunissant ces deux expertises que nous pourrons construire des politiques publiques plus cohérentes, plus accessibles et véritablement adaptées aux réalités des jeunes. »

-- Mathieu Mallet, directeur général du Collectif autonome des CJE du Québec

Parce que les parcours des jeunes évoluent, les politiques publiques doivent évoluer avec eux.

Pour découvrir la plateforme électorale Une jeunesse, des réalités, des solutions et ses six recommandations : www.collectifautonomecje.ca/plateforme-2026

À propos du Collectif autonome

Le Collectif autonome des CJE du Québec regroupe des Carrefours jeunesse-emploi présents dans plusieurs régions du Québec. Il porte leur expertise auprès des décideurs publics et contribue au développement de politiques, de programmes et d'initiatives mieux adaptés aux réalités des jeunes et des territoires.

SOURCE Collectif autonome des CJE du Québec

Renseignements : Mathieu Mallet, Directeur général, [email protected], 438-542-2790