L'intégration des analyses de Mixpanel aux outils comme FigJam, Coda et Notion aide les équipes de produits à prendre des décisions collaboratives fondées sur les données des utilisateurs.

Les équipes peuvent maintenant échanger des renseignements sur les données en ajoutant un lien dans leurs outils de collaboration.

SAN FRANCISCO, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Mixpanel , la solution d'analyse de produits à l'intention des équipes de produits qui est utilisée par plus de 7 000 entreprises numériques parmi les plus novatrices au monde, annonce aujourd'hui l'ajout de rapports intégrables pour des outils comme Coda, FigJam et Notion. Cette intégration signifie que tout le monde peut désormais partager les analyses de Mixpanel dans ces outils, et des centaines d'autres, pour favoriser la prise de décision en collaboration concernant les produits plus rapidement, en se basant sur les données concernant le comportement des utilisateurs.

Les équipes de produits s'appuient sur une gamme d'outils pour rassembler les gestionnaires, les concepteurs et les ingénieurs afin de créer des produits numériques gagnants. Qu'il s'agisse de Figma pour permettre aux équipes de collaborer pour construire des produits, ou de Coda pour unifier le cycle de développement des produits, les innovateurs dans le domaine numérique sont de grands utilisateurs des outils de collaboration. C'est pourquoi Mixpanel a lancé une nouvelle fonctionnalité de rapports intégrables, qui permet de partager facilement les tableaux et rapports Mixpanel au sein des applications utilisées quotidiennement par les équipes de produits.

Maintenant, les équipes qui utilisent FigJam, l'outil de tableau blanc en ligne de Figma, pour planifier leur feuille de route de produits, peuvent intégrer une analyse qui soutient le développement de nouvelles fonctionnalités, simplement en collant un lien vers le tableau ou le rapport Mixpanel. Les données sont actualisées automatiquement dans FigJam, de sorte que les équipes n'ont jamais à s'inquiéter de la synchronisation des données. Par exemple, si la proposition vise à remanier la fonction de notification dans une application, les équipes peuvent alors intégrer un rapport Mixpanel montrant l'adoption par différents types d'utilisateurs pour appuyer la proposition.

« En ayant accès aux bonnes données au bon endroit, les équipes peuvent construire les bonnes choses pour leurs utilisateurs et rendre ces dernières encore meilleures au fil du temps, a déclaré Anna Kohnen, cheffe du développement des affaires et des partenariats à Figma. L'intégration de FigJam à Mixpanel aide les équipes à prendre des décisions fondées sur les données et à faire avancer le travail plus rapidement, tout cela au même endroit. »

Coda est utilisé par les équipes pour centraliser l'information et le contexte dans un seul carrefour pour les équipes, réduisant ainsi les silos d'information. Les équipes qui utilisent Coda peuvent maintenant intégrer des rapports et des tableaux Mixpanel qui font le suivi des indicateurs clés de rendement, afin que tous les membres soient au courant des objectifs et des progrès de l'équipe.

« Nos utilisateurs doivent prendre des décisions fondées sur les données, et ils se fient souvent à Mixpanel pour découvrir ce qui fonctionne. Grâce à cette collaboration, les équipes peuvent intégrer des tableaux Mixpanel dans les documents Coda pour partager leurs connaissances, collaborer et prendre de meilleures décisions au même endroit. Désormais, les équipes n'ont plus à s'inquiéter de l'information périmée, et elles peuvent facilement échanger des idées pour gagner du temps et passer à l'action », a ajouté Evan Davies, chef, Solutions, Partenariats et Marketing chez Coda.

Neil Rahilly, vice-président des produits et de la conception chez Mixpanel, a commenté : « Bien que n'importe qui puisse obtenir des renseignements sur le comportement des utilisateurs avec Mixpanel, la valeur de cette information augmente exponentiellement lorsqu'elle est partagée. Les rapports intégrables facilitent l'intégration des données dans les outils où les équipes discutent des décisions, afin qu'elles puissent prendre de meilleures décisions plus rapidement. »

Les rapports intégrables sont disponibles à coût nul pour tous les utilisateurs de Mixpanel, de sorte que chacun peut ajouter des données sur les produits aux séances de remue-méninges, aux réunions régulières, aux feuilles de route des produits et à d'autres documents en collaboration. Pour en savoir plus sur les rapports intégrables de Mixpanel, veuillez consulter notre blogue .

À propos de Mixpanel

Pour les équipes de produits, la ressource la plus précieuse est le temps. C'est pourquoi Mixpanel vise avant tout à créer des analyses de produits intuitives, fiables et rapides : Mixpanel aide les équipes de produits à concrétiser leur vision plus rapidement. Cette culture est intégrée dans tout ce que nous faisons chez Mixpanel, du contenu que nous publions, à la façon dont nous le présentons, jusqu'à la conception de notre logo. Pour en savoir plus : www.mixpanel.com .

