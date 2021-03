Les OSBL d'habitation bouche bée : seulement 33 nouveaux logements sociaux d'ici 2023

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) accueille avec déception et surprise les sommes dédiées au logement social dans le budget 2021-2022. Sans chiffrer les besoins actuels, le gouvernement ne prévoit réaliser que 2 441 logements sociaux en 2021, lesquels étaient déjà prévus, alors que la cible à atteindre est de 5 000 nouveaux logements par année pour répondre aux besoins de la population.

Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement ne prévoit financer que 500 nouveaux logements (37,6 M$) dans le cadre du programme AccèsLogis. Dans les faits, de cette somme, seulement 2,5 M$ seront investis d'ici 2022-2023, soit l'équivalent de 33 nouveaux logements qui n'étaient pas prévus.

« Entre un projet de stade de baseball et des logements sociaux abordables pour les populations fragilisées et exclues qui incluent aussi bien les femmes en situation précaire, les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles, les personnes immigrantes et tant d'autres, il nous apparait clair que le choix est simple », indique Chantal Desfossés, directrice générale du RQOH.

Le RQOH constate un élément positif avec le maintien du programme AccèsLogis dans le budget 2021-2022, ce qui permet de conserver un service minimal à la population.

UN VECTEUR DE RELANCE ÉCONOMIQUE ET DE BIENVEILLANCE

« Le gouvernement avait l'occasion de stimuler l'économie tout en supportant les populations vulnérables à se loger convenablement et de manière abordable. C'est une occasion manquée. Les investissements pour construire ces logements pourraient être un vecteur de la relance économique dans l'ensemble des régions du Québec » ajoute Mme Desfossés.

Malgré le manque de logements abordables dans plusieurs régions du Québec, seulement 841 unités ont été construites en 2020, contre 1759 en 2019. Dans le budget d'aujourd'hui, M. Girard annonce une somme de 250 M$ sur 5 ans pour accélérer la livraison de seulement 5 000 des logements déjà programmés. Le gouvernement du Québec est loin des 12 000 logements en attente qui doivent être construits et des 5 000 nouveaux logements annuellement qui est nécessaire pour soutenir la population et offrir un toit sur la tête des gens.

À PROPOS

Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) rassemble, soutient et représente la communauté des OSBL d'habitation québécois. Par ses actions, il vise à favoriser le développement et la pérennité des OSBL d'habitation, la reconnaissance du droit au logement, de même que l'accessibilité au logement social et communautaire de qualité. Les 55 000 logements en OSBL du Québec sont administrés par 1 250 organismes. Ceux-ci sont rassemblés au sein de huit fédérations régionales, toutes affiliées au RQOH. Plus de 10 000 personnes sont actives à titre bénévole dans ce réseau, qui compte également sur l'engagement de 6 500 salariés.

