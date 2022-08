OTTAWA, ON, le 26 août 2022 /CNW/ - Ingénieurs Canada et les 12 organismes de réglementation du génie au Canada ont signé une déclaration dans laquelle ils réitèrent que l'utilisation de titres comme « ingénieur en logiciel », « ingénieur en informatique » et d'autres titres similaires précédés du mot « ingénieur » dans les disciplines et les pratiques liées aux TI est exclusivement réservée aux personnes qui détiennent un permis d'exercice du génie.

« Comme le développement des logiciels et des technologies informatiques connaît une croissance exponentielle, il est plus important que jamais que le public sache si les personnes qui créent ces technologies possèdent les compétences et l'expertise et sont soumises aux mêmes obligations, affirme Gerard McDonald, MBA, P.Eng, ICD.D, chef de la direction d'Ingénieurs Canada. Le titre d' « ingénieur » est un terme protégé qui ne peut être utilisé que par des personnes titulaires d'un permis d'exercice délivré par l'un des organismes de réglementation du génie du Canada. »

L'exercice de la profession d'ingénieur désigne des activités qui exigent l'application de principes d'ingénierie et qui concernent la sauvegarde de la vie, de la santé, de la propriété, des intérêts économiques, du bien-être du public ou de l'environnement. Si l'exercice du génie est réglementé, c'est pour tenir les personnes responsables de leur travail et veiller à ce que les ingénieurs prodiguent des services avec professionnalisme, dans le respect de l'éthique et d'une manière sûre, en protégeant la sécurité du public. Les utilisations inexactes du titre protégé « ingénieur » peuvent être mal interprétées et induire le public en erreur.

« Au Canada, le titre d'« ingénieur » est protégé, et ce, pour une bonne raison. Notre société n'autorise pas non plus quelqu'un à se dire médecin s'il n'est pas autorisé à pratiquer la médecine, déclare Jay Nagendran, chef de la direction et registraire de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta. De la même manière, nous ne mettons pas en danger la sécurité du public en laissant des personnes se prétendre ingénieurs alors qu'elles n'ont ni la formation ni le permis qui viennent avec cette profession. Le public fait confiance aux ingénieurs et les tient en haute estime, c'est pourquoi nous devons, en tant qu'organismes de réglementation du génie, protéger le titre. »

La déclaration conjointe témoigne de l'engagement de tous les organismes de réglementation du génie à utiliser leurs capacités de communication et d'exécution pour s'assurer que personne ne se présente faussement comme un ingénieur. Fondamentalement, la déclaration témoigne de la cohésion de tous les organismes de réglementation du génie au Canada qui, en veillant à ce que le titre d'ingénieur soit utilisé à bon escient, remplissent leur mandat de protection du public.

Lorsqu'un organisme de réglementation apprend que le titre d'ingénieur est utilisé sans permis, il prend contact avec la personne ou l'entreprise concernée afin de lui dire que c'est interdit. Des amendes ou d'autres pénalités peuvent suivre.

