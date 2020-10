Les patients sont exclus du processus menant à la publication des changements règlementaires révisés par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés.

TORONTO and MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Alors que des avancées médicales importantes continuent d'être réalisées partout dans le monde, une inquiétude est partagée puisque les Canadiens pourraient ne pas être en mesure d'accéder à ces percées scientifiques. Des organismes de bienfaisance et des regroupements de patients, représentant 2,9 millions de patients au Canada, collaborent afin de faire part de leurs préoccupations concernant un projet de révision de changements règlementaires proposés par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) cette semaine qui limitera l'accès à des traitements susceptible d'améliorer et même de sauver des vies.

« Le CEPMB a annoncé des séances d'informations pour les médias et l'industrie au sujet des changements règlementaires révisés. Or, les patients, qui sont au cœur des politiques entourant l'accès aux nouveaux médicaments, n'ont pas été consultés. Négliger les patients est un problème récurrent, et ce, depuis le début du processus de consultation du CEPMB en 2017. Les regroupements de patients soulignent depuis plusieurs années que ce processus de consultation n'a pas tenu compte de la communauté de patients et que nos opinions n'ont pas été correctement prises en considération dans l'élaboration des changements proposés. La communauté entourant la fibrose kystique (FK) est la première à constater que ces changements limiteront l'accès à de nouveaux médicaments qui changeront la vie des patients, mais tous les Canadiens ont raison de s'inquiéter », a déclaré Kelly Gover, présidente et directrice générale de Fibrose kystique Canada.

« Après avoir constaté ce que la communauté entourant la FK a vécu, nous craignons que la communauté atteinte d'une maladie reliée à la perte de la vision soit également confrontée à cette situation. Nous redoutons de ne pas être en mesure d'accéder aux nouveaux médicaments, aux thérapies géniques et cellulaires qui permettent de recouvrer la vue et d'éviter la cécité », ajoute Doug Earle, président-directeur général de Vaincre la cécité Canada.

Le Canada est fier de l'accès aux soins de santé universel. Cela signifie que les Canadiens recevant un diagnostic de maladie peuvent obtenir le meilleur traitement disponible. Selon un récent sondage commandé par le groupe, une majorité de Canadiens (70%) reconnaissent que les nouveaux médicaments innovateurs sous ordonnances développés au cours des 20 dernières années ont amélioré la vie des Canadiens1.

L'accès à ces médicaments est cependant à risque en raison de changements au CEPMB qui doivent entrer en vigueur en janvier 2021. Puisque les nouveaux médicaments ne seront pas disponibles au Canada, les médecins pourraient alors rediriger les patients canadiens vers des médicaments moins dispendieux et plus désuets. Lorsque les patients auront besoin de tester de nouveaux médicaments, il est à noter que moins d'essais cliniques seront réalisés localement.

Ces changements provoqueront de plus grandes inégalités, incitant ceux qui en ont les moyens à quitter le pays pour de meilleures options de traitement. Lorsque les familles canadiennes seront confrontées à un diagnostic qui est redouté, elles devront prendre des décisions déchirantes.

Le même sondage d'opinion publique a démontré que sept personnes sur dix au Canada ne sont pas au courant des changements proposés quant à la façon dont les prix des nouveaux médicaments d'ordonnance au Canada sont examinés et approuvés2. En raison des impacts qu'auront ces changements et pour que tous les Canadiens puissent partager leur opinion sur les plans du gouvernement à ce sujet, le public devrait être consulté par le gouvernement.

Pour que les Canadiens aient accès aux meilleurs soins de santé possible, le regroupement demande à toutes les parties prenantes de collaborer pour trouver une solution viable, au centre de laquelle se trouve le patient. Cela signifie que l'industrie pharmaceutique doit trouver un moyen de réduire les prix et que le gouvernement doit, quant à lui, prioriser les vies humaines plutôt que des réductions de coûts. Par ailleurs, 82% des Canadiens appuient cette approche3.

Les regroupements de patients derrière la nouvelle campagne « Protéger notre accès » sont :

Ces treize organismes de bienfaisance du domaine de la santé et ces regroupements de patients demandent au gouvernement de trouver le juste équilibre entre la durabilité économique et l'assurance que les familles canadiennes puissent avoir accès à des traitements révolutionnaires, maintenant et dans le futur.

Une majorité de Canadiens (80%) croient que le gouvernement devrait s'assurer que les Canadiens aient accès à de nouveaux médicaments pour les maladies rares, et ce, au même moment où les citoyens des autres pays y ont accès4. Travaillons ensemble pour protéger ce droit.

Pour en savoir plus et faire entendre votre voix sur cet enjeu important, visitez protegernotreaccess.ca

À propos de Protéger notre accès

Treize regroupements de patients se sont réunis pour représenter la voix des patients dans le discours politique concernant l'accès aux médicaments innovants. L'objectif est de faire connaître au gouvernement et au public l'importance de protéger un accès égal, et en temps opportun, aux médicaments innovateurs pour les patients; de trouver le juste équilibre entre la réduction des coûts et l'assurance que les Canadiens continueront d'avoir accès à des traitements de classe mondiale. Outre le fait que les organismes de bienfaisance investissent leurs propres ressources dans cette campagne, une partie du financement de la campagne a été rendue possible grâce à des subventions sans restriction de deux compagnies pharmaceutiques innovantes.

À propos du sondage d'opinion publique

Le groupe de recherche Perspectives+ de Hill+Knowlton Stratégies a réalisé une étude après de 996 adultes résidents au Canada. L'enquête a été menée en ligne entre le 2 et le 6 octobre 2020. L'échantillon de répondants potentiels a été tiré aléatoirement du panel Web de Léger. La stratification a été appliquée à l'échantillon en fonction du nombre de la population résultant du recensement de 2016 pour assurer une représentation par province du Canada selon l'âge et le sexe. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ±3%, 19 fois sur 20.

SOURCE Protect Our Access

