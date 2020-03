Les organismes au service des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut mobilisés pour offrir des services essentiels durant la pandémie de la COVID 19

MONTRÉAL, le 27 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)* travaille en étroite collaboration avec tous les paliers gouvernementaux afin de faire valoir les besoins des personnes réfugiées immigrantes et sans statut dans le contexte de la crise de la COVID 19.

Nous vous informons que la vaste majorité des organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut partout au Québec continue à offrir des services et un accompagnement à distance pour soutenir et orienter individuellement les personnes et les familles en besoin.

Même si les organismes ne peuvent plus offrir des services en présentiel, les personnes réfugiées, immigrantes et sans statut peuvent compter sur des services et sur du support par téléphone, courriels et visioconférences offerts par les organismes.

Si vous nécessitez de l'information sur votre admissibilité aux mesures d'urgence, sur votre situation relative à votre statut d'immigration, sur la disponibilité de ressources de dépannage, de l'accès aux services de santé et de soutien psychosocial ou de violence conjugale, n'hésitez pas à contacter un des organismes.

Liens vers les répertoires et les adresses web des organismes du réseau au Québec :

http://tcri.qc.ca/membres/par-region-ville

http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/partenaires-en-action.html

Pour vous mettre à jour sur la situation de la COVID 19 en matière d'immigration consultez :

http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations

* La TCRI regroupe 150 organismes oeuvrant auprès des personnes réfugiées. Immigrantes et sans statut au Québec

www.tcri.qc.ca

