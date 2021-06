Communiqué

De la Commission de la santé mentale du Canada

OTTAWA, ON, le 23 juin 2021 /CNW/ -La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et Excellence Canada s'allient pour soutenir les employeurs qui souhaitent appliquer la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (ci-après, la Norme).

Chaque semaine, ce sont 500 000 employés qui s'absentent du travail en raison de craintes à leur santé mentale; et la maladie mentale compte pour les deux tiers des coûts d'invalidité de longue durée. Il a été prouvé que l'application de la Norme diminue le nombre de jours d'absentéisme, accroît la participation des travailleurs et paye des dividendes aux organisations qui sont prêtes à investir dans le bien-être des employés en protégeant et en soutenant la santé mentale en milieu professionnel.

Aujourd'hui, grâce à un partenariat révolutionnaire entre, d'une part, le porte-voix consacré de la Norme, la CSMC, et, d'autre part, l'organe prééminent d'agrément de la nation pour la santé mentale en milieu de travail, Excellence Canada, les employeurs peuvent obtenir du soutien pour appliquer la première norme du monde sur la santé et la sécurité psychologiques, et recevoir une certification indépendante pour souligner leurs efforts.

« Un objectif, c'est un souhait qui n'a pas encore été concrétisé, alors qu'une norme, c'est une attente, déclare Michel Rodrigue, président et PDG de la CSMC. Établir une norme pour la santé mentale au travail fait preuve d'un engagement envers le bien-être des employés qui fait bien plus que de solidifier la réputation des marques, c'est le signal que l'organisation s'intéresse vraiment à ses employés et qu'elle est prête à grandir. C'est la monnaie que les employés d'aujourd'hui recherchent et ce, avec raison. »

Les employeurs peuvent maintenant demander des conseils personnalisés sur leur application de la Norme auprès de pionniers de confiance dont les connaissances approfondies, les méthodologies éprouvées et les ressources approuvées peuvent rassurer, à une époque où de nombreuses voix s'affrontent dans la sphère de la santé mentale et des affaires.

« Améliorer la santé mentale au travail, c'est sauver des vies, soulager la souffrance, et donner les moyens aux personnes d'être la meilleure version d'elles-mêmes, affirme Allan Edebes, président et chef de la direction à Excellence Canada. Notre expérience montre que l'adhésion à la Norme nationale et la célébration des jalons, grâce à l'agrément et aux prix, soutiennent l'énergie et l'engagement nécessaires pour instaurer un climat de confiance envers la direction et une culture d'excellence. »

En combinant leurs forces, les deux parties sont convaincues qu'elles peuvent apporter du soutien de qualité, et selon des données probantes, aux organisations qui cherchent à appliquer la Norme et à être reconnues officiellement en la matière. Ce partenariat donne aux employeurs l'occasion sans parallèle de dynamiser la santé et le rendement de leur personnel.

Selon Jennifer Elia, vice-présidente de l'avenir du travail à Excellence Canada, le bien-être des employés est au cœur du rendement de l'entreprise. « Une approche d'itération bien soutenue à la santé et à la sécurité psychologiques contribue à éliminer la peur et l'incertitude du processus. Avec la CSMC, nous nous associons aux employeurs à chaque étape, de l'engagement de départ à adopter la Norme jusqu'à leur célébration du modèle d'employeur. »

Les employés d'aujourd'hui s'attendent à ce que leurs employeurs soutiennent leur santé mentale et leur bien-être tout en les protégeant des facteurs en milieu de travail qui peuvent entraîner ou contribuer à des blessures mentales, tout comme ils s'y attendent pour leur santé et leur sécurité physiques. Grâce à ce partenariat, les deux organisations visent à soutenir les employeurs, non seulement à satisfaire à cette attente, mais aussi à la dépasser.

À propos de la Commission de la santé mentale du Canada

La CSMC s'engage à aider les employeurs à créer et à maintenir des milieux de travail mentalement sains en fournissant les outils, l'information et le soutien nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes au Canada puissent aller au travail en sachant que leur organisation reconnaît l'importance de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail. La CSMC a demandé la création de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Lancée en 2013, il s'agit de la première norme du monde conçue pour protéger la santé et sécurité psychologiques des employés. Elle est devenue, depuis, une référence internationale pour des normes semblables.

À propos d'Excellence Canada

Excellence Canada a plus de 35 ans d'expérience dans la création de normes pour l'excellence organisationnelle et l'amélioration continue, y compris le cadre Santé mentale au travailMT établi en 2011. Ces normes procurent une validation tierce très respectée aux organisations de tous les secteurs et toutes les industries, à savoir, une assurance que les Normes ont été bien mises en place, que les niveaux et tendances sont positifs, et que les résultats souhaités sont durables. Excellence Canada est aussi le gardien et l'adjudicateur du Programme de prix Canada de l'excellence, le prix organisationnel le plus prestigieux et rigoureux de la nation.

Produits connexes

Quelques faits



86 % des employés s'attendent à ce que leur employeur protège leur santé mentale.

70 % des employés au Canada s'inquiètent de la santé et de la sécurité psychologiques dans leur lieu de travail.

s'inquiètent de la santé et de la sécurité psychologiques dans leur lieu de travail. Une personne sur 5 au Canada connaît un problème de santé mentale ou une maladie mentale chaque année.

connaît un problème de santé mentale ou une maladie mentale chaque année. Le coût total des problèmes de santé mentale pour l'économie canadienne dépasse les 50 milliards de dollars chaque année, soit près de 1 400 $ par personne.

Restons connectés

Suivez la CSMC sur Facebook

Suivez la CSMC sur Twitter

Suivez la CSMC sur LinkedIn

Suivez la CSMC sur Instagram

Abonnez-vous à la chaîne de la CSMC sur YouTube

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada, 613-683-3748, [email protected]

Liens connexes

www.mentalhealthcommission.ca