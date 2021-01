En se basant sur une enquête mondiale menée auprès de 1 100 dirigeants et sur des données financières validées par des sources externes, le rapport a évalué l'impact de l'atteinte des niveaux progressifs de maturité des opérations commerciales. Plus la maturité est élevée, plus le degré des capacités numériques, telles que l'intelligence artificielle (IA), l'infonuagique et l'analyse des données, est élevé.

Les résultats d'Accenture indiquent que, malgré l'incertitude économique actuelle, un petit noyau d'entreprises dans le monde, environ 7 %, a atteint près du double de l'efficacité et du triple de la rentabilité de leurs pairs. Ces entités « prêtes à l'avenir » devraient représenter 20 % des organisations canadiennes d'ici 2023, soit le quintuple des 4 % actuels.

« L'incertitude a donné de l'importance à de nouvelles façons agiles de faire les choses, renforçant l'idée que les opérations peuvent être un catalyseur d'avantage compétitif, de valeur transformationnelle et de croissance, a déclaré Manish Sharma, directeur général du groupe Accenture Opérations. Mais cela ne fonctionne que si les entreprises voient grand, qu'elles transforment la manière dont le travail est réellement effectué sur le plan de la technologie, des processus et du personnel. »

Rodney Bergman, directeur d'Accenture Opérations au Canada, a ajouté : « Les organisations prêtes à l'avenir savent qu'il s'agit de maximiser les talents à une époque où les gens sont essentiels à la réussite. Elles exploitent le changement en remaniant les modèles de fonctionnement de manière à tirer parti de l'ingéniosité humaine et de l'intelligence machine afin de transformer la manière dont les gens travaillent et dont l'entreprise fonctionne. »

La préparation à l'avenir au Canada

Les entreprises prêtes à l'avenir transforment le mode de fonctionnement en utilisant une richesse de données pour la prise de décision, en augmentant l'efficacité des personnes grâce à l'intelligence artificielle (IA) et en employant des modèles agiles avec les effectifs. Cette étude, menée auprès de 50 entreprises ayant leur siège social au Canada, a permis de constater le degré croissant de maturité numérique et opérationnelle de ces organisations. Les domaines d'intérêt comprennent :

L'infonuagique : Au Canada , quatre organisations sur cinq (82 %) utilisent une infrastructure infonuagique à grande échelle, et 64 % d'entre elles explorent de nouveaux secteurs pour accroître et maximiser la valeur.

Au , quatre organisations sur cinq (82 %) utilisent une infrastructure infonuagique à grande échelle, et 64 % d'entre elles explorent de nouveaux secteurs pour accroître et maximiser la valeur. L'intelligence machine : En mettant l'accent sur l'augmentation de l'efficacité du personnel grâce à la technologie, 52 % des organisations canadiennes ont adopté l'IA et la science des données, c'est-à-dire presque 13 fois plus que les 4 % d'il y a trois ans; de plus, 30 % des organisations prévoient de développer les pratiques d'IA d'ici 2023.

: En mettant l'accent sur l'augmentation de l'efficacité du personnel grâce à la technologie, 52 % des organisations canadiennes ont adopté l'IA et la science des données, c'est-à-dire presque 13 fois plus que les 4 % d'il y a trois ans; de plus, 30 % des organisations prévoient de développer les pratiques d'IA d'ici 2023. L'automatisation à grande échelle : Seulement 6 % des organisations ont atteint la maturité en matière d'automatisation. Un tiers (34 %) prévoient d'y parvenir d'ici 2023.

Seulement 6 % des organisations ont atteint la maturité en matière d'automatisation. Un tiers (34 %) prévoient d'y parvenir d'ici 2023. Les données plus intelligentes : Au Canada, une organisation sur cinq (18 %) utilise l'analytique à grande échelle, associée à des données plus diversifiées et de meilleure qualité, pour générer des perspectives exploitables et pour éclairer la prise de décision. Ce pourcentage devrait atteindre 40 % d'ici 2023.

: Au Canada, une organisation sur cinq (18 %) utilise l'analytique à grande échelle, associée à des données plus diversifiées et de meilleure qualité, pour générer des perspectives exploitables et pour éclairer la prise de décision. Ce pourcentage devrait atteindre 40 % d'ici 2023. La main-d'œuvre agile : Seulement 10 % des organisations ont adopté une stratégie de main-d'œuvre agile à grande échelle. Cela leur permet de puiser dans un réservoir de talents élargi parmi leurs partenaires dans leur écosystème et de mobiliser des talents spécialisés en fonction des besoins. Ce pourcentage devrait atteindre 28 % d'ici 2023.

En évaluant ce qu'Accenture appelle la « valeur transformationnelle », un concept qui tient compte des performances financières et de l'expérience différenciée fournie, on a constaté que de devenir prêt à l'avenir a permis de réaliser des gains d'efficacité moyens de 13,1 % et d'augmenter la rentabilité de 6,4 %.

Au Canada, les organisations qui ont atteint un degré élevé de maturité opérationnelle au cours des trois dernières années ont fait état d'améliorations de l'expérience client (cité par 78 % d'entre elles), du rythme de l'innovation en matière de produits et de services (72 %), de l'efficacité opérationnelle (71 %), de la valeur commerciale tirée des données (70 %), de la mobilisation et de la conservation des employés (56 %) et le bouquet de talents et la mise à jour des compétences des employés (50 %).

Méthodologie

Accenture a interrogé 1 100 dirigeants dans le monde entier, dont 44 % étaient des cadres supérieurs, répartis dans 13 secteurs d'activité et 11 pays (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni). La recherche, menée en 2020, a évalué quatre niveaux de maturité des opérations commerciales -- stable, efficace, prédictif et prêt à l'avenir -- chaque niveau étant soutenu par des capacités numériques progressives, telles que l'IA, l'infonuagique et les données. Les répercussions commerciales ont été évaluées en combinant les réponses reçues lors de l'enquête avec les données financières validées par des sources externes provenant de 810 des 1 100 organisations interrogées.

