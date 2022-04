Daewoong Pharmaceutical et HanAll Biopharma se joignent à Astellas Venture Management et à d'autres sociétés de capital-risque dans une ronde de financement sursouscrite pour accélérer les progrès précliniques de Turn Bio dans de nombreux domaines thérapeutiques

MOUNTAIN VIEW, Californie, 11 avril 2022 /CNW/ - Turn Biotechnologies, une société spécialisée dans le rajeunissement cellulaire qui développe de nouveaux médicaments à base d'ARNm pour soigner des maladies chroniques liées à l'âge aujourd'hui incurables, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une ronde de financement sursouscrite pour soutenir la prochaine étape de son développement.

Les investissements de deux organisations pharmaceutiques internationales et d'un groupe de capital-risque associé à une troisième ont mis en évidence l'intérêt généralisé pour la thérapie de rajeunissement cellulaire unique de Turn Bio, qui repose sur la plateforme ERA™ exclusive de l'entreprise.

Le soutien de l'industrie pharmaceutique internationale provenait de trois groupes :

Astellas Venture Management LLC, un organisme de capital-risque au sein d'Astellas Pharma, qui est activement engagée dans les affaires en tant que société pharmaceutique mondiale axée sur la recherche et le développement et dont la philosophie d'entreprise vise à « contribuer à l'amélioration de la santé des personnes partout dans le monde grâce à la fourniture de produits pharmaceutiques novateurs et fiables »;

Daewoong Pharmaceutical, reconnue comme l'une des sociétés pharmaceutiques les plus coopératives au monde;

HanAll Biopharma, qui mène des recherches innovantes en ophtalmologie, en immunologie, en oncologie et en neurologie, et qui met au point des produits thérapeutiques pour les maladies endocriniennes, circulatoires et urologiques.

« L'attention et le soutien que Turn Bio reçoit de la part d'organisations du monde entier montrent la confiance que les entreprises ont en notre capacité d'utiliser nos plateformes technologiques exclusives pour mettre au point des remèdes pour des maladies actuellement incurables et qui touchent des millions de personnes dans le monde », a déclaré la chef de la direction, Anja Krammer. « Turn Bio est plus près de prouver que le rajeunissement cellulaire transformera la façon dont la médecine traite les maladies humaines et, en fin de compte, prolongera l'espérance de vie des êtres humains. »

Un dirigeant de HanAll a reconnu l'importance des travaux de Turn Bio.

« De nombreuses maladies liées à l'âge sont depuis longtemps des domaines où les besoins des patients ne sont pas satisfaits », a affirmé le Dr Almira Chabi, médecin en chef et directeur du développement chez HanAll Pharmaceutical International, une organisation américaine que HanAll a créée pour renforcer sa recherche et son développement. « La plateforme innovante de Turn Bio pourrait apporter une transformation cruciale dans un large éventail de domaines thérapeutiques. HanAll s'engage à fournir du soutien et des investissements pour aider à réaliser le plein potentiel de cette technologie pionnière alors que Turn Bio passe à une nouvelle phase de croissance. »

La ronde a également attiré des investissements de LongeVC, qui vise à accélérer le développement des entreprises dans le domaine de la longévité; de ThreeD Capital, qui investit dans les technologies perturbatrices, et de Vitality Healthspan Foundation. Les investisseurs actuels, Methuselah Fund, Formic Ventures et Shanda Group, ont augmenté leurs investissements lors de cette ronde.

À PROPOS DE TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio est une entreprise travaillant au stade préclinique qui se concentre sur la réparation des tissus au niveau cellulaire. La technologie exclusive de la plateforme ARNm de l'entreprise, ERA™, rétablit l'expression optimale des gènes en combattant les effets du vieillissement au niveau de l'épigénome. Cela restaure la capacité des cellules à prévenir ou à traiter les maladies, ainsi qu'à guérir ou régénérer les tissus et aidera à lutter contre les maladies chroniques incurables.

L'entreprise mène actuellement des recherches précliniques sur des thérapies sur mesure ciblant les indications en dermatologie et en immunologie, ainsi que sur le développement de thérapies pour l'ophtalmologie, l'ostéo-arthrite et le système musculaire. Pour en savoir plus, visitez www.turn.bio .

