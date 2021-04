Les optométristes attendent toujours pour se faire vacciner

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des optométristes du Québec demande au gouvernement d'accélérer le pas et d'organiser rapidement la vaccination de tous les optométristes du Québec contre la COVID-19. Comme les autres travailleurs de la santé et des services sociaux qui sont en contact avec des patients, les optométristes se trouvent au deuxième rang des groupes priorisés pour la vaccination, immédiatement après les résidents en RPA et les personnes âgées de 80 ans et plus, mais attendent toujours de connaître le moment où leur tour viendra.

Il y a quelques semaines, l'AOQ avait obtenu un engagement du gouvernement québécois que tous les optométristes seraient vaccinés en mars. « On est maintenant en avril et rien n'a bougé. Je rappelle au gouvernement que les optométristes rendent un service essentiel à la population et qu'ils mettent les bouchées doubles pour combler le retard causé par la fermeture des cliniques d'optométrie lors de la première vague de la pandémie. Il est important de préserver leur santé et celle des quelque 14 000 patients vus chaque jour par les optométristes », souligne Dr Guillaume Fortin, optométriste et président de l'AOQ. Dans le cadre de leur travail, les optométristes ont à poser des gestes qui peuvent les rendre plus vulnérables à la COVID-19.

Par ailleurs, l'AOQ salue l'initiative de certains CISSS et CIUSSS, qui ont commencé à s'organiser, notamment en Abitibi, sur la Côte-Nord, dans Chaudière-Appalaches et dans le Centre-Ouest de l'île de Montréal. « Ces CISSS et ces CIUSSS acceptent de vacciner les travailleurs de la santé pratiquant en cabinets privés. Cependant, cette initiative touche une centaine d'optométristes sur les 1500 que compte le Québec », explique Dr Fortin.

Les autres professionnels de la santé œuvrant en cliniques privées et priorisés pour la phase 2 de la vaccination au Québec incluent entre autres les dentistes, les physiothérapeutes, les pharmaciens et les audioprothésistes.

À propos de l'Association des optométristes du Québec

Fondée en 1966, l'Association des optométristes du Québec (AOQ) représente les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses quelque 1500 membres. Elle fait aussi mieux connaître le rôle des optométristes, et mène des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur la santé des yeux et de la vision. Facilement accessibles partout au Québec, les optométristes jouent un rôle critique de première ligne pour détecter, traiter et prévenir les troubles visuels et certaines maladies oculaires.

SOURCE Association des optométristes du Québec

