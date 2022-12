Les procrastinateurs du magasinage des Fêtes peuvent pousser un soupir de soulagement

LOS ANGELES, Californie, 7 décembre 2022 /CNW/ - Eyebuydirect, le principal détaillant en ligne de produits de lunetterie d'ordonnance, offre des aubaines tout au long du mois de décembre pour aider les acheteurs à obtenir de bons prix de dernière minute pour des cadeaux pour leurs proches. Avec plus de 4 000 modèles disponibles, et un assortiment gigantesque qui donne droit à une expédition de 2 jours, il y a des montures qui conviennent à tous les styles. Pour aider tout le monde à exprimer leur style, Eyebuydirect offre 25 % de réduction sur tous ses articles à compter d'aujourd'hui, pour une durée limitée.

EyeBuyDirect

Le choix des bonnes lunettes a le pouvoir de renforcer la confiance, et la mission d'Eyebuydirect est de rendre ce cadeau de confiance accessible à tous grâce à des montures à des prix qui commencent à 6 $. En cette période des Fêtes, la marque encourage sa clientèle à faire preuve d'audace et à raviver les esprits avec des couleurs vives et une touche festive avec :

Star (42 $) : Modèle brillant en métal scintillant avec forme d'œil de chat

Dazzle (59 $) : Modèle scintillant avec cercle coloré et bien arrondi, offert dans une vaste gamme de teintes audacieuses

Glister (32 $) : Une monture géométrique iridescente hexagonale en rouge qui fera sensation pendant les Fêtes

Hollie (39 $) : Monture à cercle rond de couleur cassis aussi offerte dans une gamme de couleurs de bijoux qui ne manquera pas d'en impressionner plus d'un aux Fêtes cette année

Les amateurs de cadeaux peuvent également se tourner vers des marques de design populaires comme Ray-Ban, Oakley, ARNETTE, Vogue pour impressionner la personne la plus tendance de leur liste de cadeaux. Pour ceux qui font toujours leurs achats à la dernière minute, les options de livraison rapide d'Eyebuydirect, y compris l'expédition en deux jours, peuvent rassurer les procrastinateurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/.

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

SOURCE EyeBuyDirect

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]