La valeur de l'investissement de la Société financière IGM dans Wealthsimple est bonifiée de 900 millions $ pour s'établir à 1,45 milliard $

WINNIPEG, MB, le 3 mai 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM » ou « la Société ») (TSX: IGM), l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, a publié aujourd'hui une déclaration sur l'annonce de Wealthsimple visant des offres d'actions de 750 millions $ CA.

IGM est le plus important actionnaire de Wealthsimple et détient une participation de 36 %, avant la clôture de l'opération. Compte tenu de la valorisation révisée de Wealthsimple annoncée aujourd'hui, IGM rehaussera son évaluation de la juste valeur de cette participation de 900 millions $ (3,78 $ par action d'IGM), la faisant passer de 550 millions $ à 1,45 milliard $. Cela représente une augmentation d'environ huit fois la valeur de l'investissement cumulatif d'IGM de 187 millions $ et un rendement annuel composé sur l'investissement d'environ 80 %.

« Nous sommes fiers de notre investissement et de notre relation avec Wealthsimple, et nous sommes enthousiastes à l'égard de l'annonce d'aujourd'hui, de la croissance continue de Wealthsimple et de sa valeur rehaussée, déclare James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM. Cette entreprise est à l'avant-garde des services financiers canadiens en ligne, et nous nous attendons à ce que la nouvelle d'aujourd'hui contribue à l'accélération de sa réussite et génère une valeur continue pour nos actionnaires. »

Les offres sont composées d'une souscription initiale de 250 millions $ par Wealthsimple, ainsi qu'un placement secondaire de 500 millions $ de la part du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. IGM et d'autres membres du groupe de sociétés de Power Corporation réduiront leur participation respective dans Wealthsimple au prorata par suite du placement.

Dans le cadre du placement secondaire, IGM recevra un produit d'environ 295 millions $ (environ 260 millions $ après impôts). Sur une base pro forma, IGM continuera d'être le plus important actionnaire de Wealthsimple, avec une participation de 23 %, et son investissement continu aura une valeur de 1,15 milliard $. Sur une base entièrement diluée, le groupe de sociétés de Power Corporation du Canada détiendra 60 % des droits de vote, le contrôle du conseil d'administration et une participation économique de 43 %. L'opération est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue d'ici le milieu du mois de mai 2021.

Les investissements stratégiques d'IGM, ainsi que ses activités de gestion du patrimoine et de gestion d'actif, jouent un rôle clé dans le positionnement de l'entreprise en vue de sa croissance future. Wealthsimple constitue une composante clé d'un portefeuille d'investissements en technologie financière qu'IGM et que le groupe Power ont élaboré. Ces investissements comprennent ceux qui ont été faits dans les entités émettrices de Portag3, parallèlement à l'investissement antérieur d'IGM dans Personal Capital qui a été vendu à Empower Retirement (également un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada) au cours de 2020. Les investissements dans des organisations comme Wealthsimple, China AMC, Northleaf Capital Partners et Portag3 améliorent les capacités des principales sociétés en exploitation d'IGM tout en lui donnant accès à de nouveaux marchés aux tendances durables favorables.

*REMARQUE : Toutes les données relatives à la participation en pourcentage sont présentées après dilution. Les participations pro forma d'IGM sont calculées en tenant compte de toutes les options en circulation et ne comprennent pas la contrepartie du produit qui serait offert à la Société si tous les droits relatifs aux options étaient acquis et que toutes les options étaient exercées.

À propos de LA SOCIÉTÉ Financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 248 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation.

AVERTISSEMENT À L'ÉGARD DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs qui sont fondés sur certaines hypothèses et expriment les attentes actuelles d'IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société, à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates, et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Ces énoncés se rapportent notamment aux énoncés concernant l'augmentation prévue de l'évaluation de la juste valeur de l'investissement dans Wealthsimple, le rendement futur attendu de Wealthsimple, le produit attendu des placements initial et secondaire ainsi que la taille et la valeur de la participation de la Société et des sociétés membres du groupe de sociétés de Power Corporation qui en résulteraient, ainsi que la clôture de l'opération et le moment prévu où elle surviendrait. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien qu'IGM considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière des renseignements dont la direction dispose actuellement, celles-ci pourraient se révéler incorrectes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des objectifs et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté d'IGM et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats d'IGM et de ses filiales ainsi que leurs activités respectives. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions d'une maladie ou de pandémies (comme la COVID-19), de la capacité d'IGM à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par IGM et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que cette liste de facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les énoncés prospectifs d'IGM n'est pas exhaustive. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Sauf si cela est exigé expressément par les lois canadiennes applicables, IGM décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de faits survenus après la date à laquelle ceux-ci ont été faits ou de la survenance d'événements imprévus, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour un autre motif.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités d'IGM et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.

