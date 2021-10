Les officiers brevetés votent à 95% en faveur de l'entente de principe

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW/ - L'entente de principe conclue avec le Syndicat des Métallos a été entérinée à 94,5% par les 120 employés brevetés des traverses de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, de Québec-Lévis, de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, de L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive et de Matane-Baie-Comeau-Godbout. La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le ministre des Transports, François Bonnardel, et le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut, se réjouissent du résultat obtenu suite aux votes s'étant déroulés au cours des dernières semaines.

« Cette entente entérinée à près de 95% illustre la volonté commune du gouvernement et du Syndicat des Métallos d'en arriver à une solution favorable pour tous. Le résultat démontre l'esprit de collaboration qui a régné durant les négociations. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

et présidente du Conseil du trésor

« La ratification de cette entente de principe est une excellente nouvelle pour tout le monde. L'attitude constructive des deux parties lors des discussions combinée au soutien de la Société des traversiers du Québec ont mené au dénouement positif que nous connaissons aujourd'hui. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le résultat de ces négociations démontre encore une fois notre volonté et surtout notre capacité d'en arriver à des ententes négociées bénéfiques pour les deux parties. En plus de permettre une bonification des conditions de travail à nos officières et officiers, le fruit de ces négociations avec le Syndicat des Métallos respecte la capacité de payer des Québécois. Cette entente acceptée à 94,5 % prouve hors de tout doute que nous sommes de bonne foi et à l'écoute des demandes de l'ensemble de nos employés. »

Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des traversiers

du Québec

Rappelons qu'à l'heure actuelle, deux conventions collectives ont été entérinées par les employés de la STQ. Pour la grande majorité, les nouvelles conventions permettront notamment une hausse salariale sur trois ans variant en 8 % et 14 %.

