Le thème des expositions présentées aux aéroports de Haneda et de Narita est « VISION GATE ». Sous la direction de Paola ANTONELLI, ces expositions cherchent à explorer le concept de « vision » du passé à l'avenir, et son rôle en tant que fondement de la culture japonaise.

Horaire : Les expositions sont présentées depuis le 27 février 2021.

: [Installation] Aérogare 2 de l'aéroport de Haneda, 2 étage, hall des départs, point de contrôle de sécurité D [Œuvres d'art vidéo] - Aérogare 3 de l'aéroport de Haneda, hall des arrivées du 2 étage; - départ des aérogares 1 et 2 de l'aéroport de Haneda; - Toutes les aérogares de l'aéroport de , aux écrans d'affichage dynamique. *Les lieux d'exposition des œuvres d'art vidéo sont situés dans la zone de sécurité. Droits d'entrée : Gratuit

: Gratuit Thème : VISION GATE

: VISION GATE Conservatrice : Paola ANTONELLI

Paola ANTONELLI est conservatrice principale au département d'architecture et de design et directrice fondatrice de la recherche et du développement au Museum of Modern Art de New York (MoMA). Elle étudie l'impact qu'a le design sur la vie quotidienne, et inclut souvent l'apport d'objets et de pratiques négligés, tout et combinant le design, l'architecture, l'art, la science et la technologie.

Donnant suite à son exposition Broken Nature 2019 à la XXIIe Triennale di Milano qui s'interrogeait sur la notion de restauration par le design, elle a récemment organisé au MoMA l'exposition Material Ecology, sur le travail de l'architecte Neri OXMAN. Sa populaire série sur Instagram Live @design.emergency, qu'elle prépare en collaboration avec la critique en design Alice RAWSTHORN, explore le rôle que le design peut jouer dans la création d'un avenir meilleur pour tous.

Titres et artistes (en ordre alphabétique) :

[Installation] Nuage de foule de Yuri SUZUKI et Miyu HOSOI

Plaçant la voix humaine au cœur de cette œuvre, les artistes se sont servis de sons de la langue japonaise pour créer une composition et une expérience uniques. L'œuvre se compose d'un chœur d'une douzaine de porte-voix montés à la verticale dont émanent des sons et qui semblent se parler et se répondre comme le feraient des gens qui attendent des amis et des parents dans la salle d'arrivée d'un aéroport.

Yuri SUZUKI : Yuri SUZUKI est un artiste et designer qui remet en question les possibilités que le son et la musique ont à offrir à nos expériences de vie quotidienne. Depuis 2018, il est devenu associé du plus grand cabinet indépendant de conseil en design au monde, Pentagram. Les œuvres de création de Yuri SUZUKI touchent au design, à la musique et à l'art, et sa production passe de l'art civique et des produits pour le public à l'identité sonore et aux compositions. Ses œuvres ont été récompensées par des prix du secteur artistique et acquises par de nombreuses collections muséales internationales, dont le Museum of Design Museum de Londres, le Israel Museum et le Museum of Modern Art de New York.

Miyu HOSOI Née en 1993, l'artiste musical et sonore Miyu HOSOI a participé activement à divers projets artistiques, allant de la création d'installations à des projets de sensibilisation au son environnant en utilisant des systèmes sonores multicanaux pour les productions d'arts de la scène. Miyu HOSOI est particulièrement connue pour ses œuvres de surimpression sonore reprenant sa propre voix. Son œuvre de renom « Lenna », créée sur canaux 22,2 a été présentée à divers endroits, dont à la salle anéchoïque du NTT InterCommunication Center [ICC], au Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM], au Tokyo Metropolitan Theatre Concert Hall et à la Audio Engineering Society. Elle est lauréate du prix New Face dans la catégorie des arts au 23e Japan Media Arts Festival.

[Œuvres d'art vidéo] Six vidéos produites par six groupes d'artistes différents invitent les voyageurs à se plonger dans la culture extraordinairement riche et éclectique du Japon.

Tokyo parc d'attractions par Acky Bright

Cette œuvre se veut une exploration de la ville de Tokyo en utilisant un défilement de bande picturale traditionnel jumelé à un style de manga contemporain.

Acky Bright est illustrateur et artiste de manga reconnu pour ses dessins au trait caractéristiques en noir et blanc. Il compte de nombreux adeptes de son style unique à l'étranger, qui combine l'animation et le manga japonais des années 80 et 90 en les alliant à une perspective résolument moderne. Il a publié de nombreuses œuvres de « griffonnages » par le biais des médias sociaux et lors d'événements de peinture en direct. Sa nouvelle œuvre, le manga « Shin Henkei Shojo (Les nouvelles filles Transformer) » (canal DLE) fait actuellement l'objet d'une série en ligne.

Hitoshobu (D'un coup) de Jun Inoue

L'œuvre saisie toute la spontanéité de la peinture en direct de l'artiste ainsi que la nature éphémère du monde de la calligraphie shodô.

Jun Inoue rend toute la délicate spiritualité propre au Japon en utilisant des lignes abstraites pour créer des « espaces » uniques. Sa sensibilité exquise allie sens moderne et esprit traditionnel pour élever l'état d'âme du spectateur. Tirant parti de ses liens avec le monde de la mode et de la musique, il a présenté ses œuvres dans un large éventail de lieux, y compris des spectacles de peinture en direct et des présentations d'œuvres d'art. Jun Inoue a organisé de nombreuses expositions privées au Japon et à l'étranger, notamment à Melbourne et à Paris.

Le jardin de la gravité de Sachiko KODAMA

Cette œuvre a été créée à l'aide de ferrofluides fluorescents rouge, vert et bleu pour représenter le jardin japonais avec l'énergie magnétique et la gravité.

Après avoir obtenu son diplôme de l'École des sciences de l'Université d'Hokkaido, Sachiko KODAMA a terminé ses études supérieures et obtenu un doctorat en art de l'École supérieure d'art et de design de l'Université de Tsukuba. Depuis 2000, elle s'est imposée comme une véritable pionnière de l'utilisation des ferrofluides à des fins artistiques. Son œuvre « Saillir, couler » (sélectionnée par SIGGRAPH Art Gallery 2001) a remporté le Grand Prix de la catégorie d'art numérique (art interactif) lors de la cinquième édition du Japan Media Arts Festival. Ses œuvres ont été exposées dans plus de 20 pays dans des musées d'art, des galeries d'art, des espaces publics et des maisons privées. Son influence s'étend non seulement dans l'art et le design, mais aussi dans de nombreux domaines connexes.

TSUGI par PARTY

Dans cette œuvre, des zones comme la glace arctique qui a fondu en raison du réchauffement de la planète et les forêts perdues en raison des feux de forêt sont représentées avec optimisme, c'est-à-dire qu'elles sont réparées et régénérées selon la manière kintsugi (« jointure en or »), par la volonté de l'humanité.

PARTY est un collectif créatif qui transcende les arts, la science, le design et l'ingénierie pour intégrer des expériences novatrices dans la société. Parmi les projets dignes de mention, mentionnons le design de l'aire de l'aérogare 3 de l'Aéroport international de Narita, la direction artistique du magazine « WIRED JAPAN » et les expériences de musique virtuelle « VARP » nées de collaborations avec des artistes comme RADWIMPS et kZm. Le collectif PARTY réalise également des projets comme Stadium Experiment et The Chain Museum.

Journée de pleine lune par Monika MOGI

Cette œuvre allie l'amour des paysages naturels du Japon, que l'artiste trouve surnaturels et mystiques, à son admiration pour les femmes fortes et uniques.

Monika MOGI est une artiste, photographe et réalisatrice née en 1992. Photographe autodidacte, elle a commencé sa carrière en tant que jeune pigiste pour des magazines d'art et de mode comme Vogue Japan, ArtReview, Numero Tokyo, etc. Endossant pleinement le rôle de directrice artistique pour l'ensemble de ses œuvres, elle a alors commencé à y intégrer ses amis et la culture juvénile de Tokyo, les mettant en lumière dans son travail. Ayant vécu aux États-Unis et au Japon durant son enfance, Monika MOGI harmonise sa vision unique des cultures de ces deux pays. Au cours des dernières années, elle a également participé à des expositions de photographies à Tokyo et à New York et a dirigé des publicités télévisées et des campagnes de mode dans le monde entier. Son travail avec Paola ANTONELLI a commencé en 2016, lorsque Monika MOGI a été chargée de photographier le contenu de l'exposition au MoMA « ITEMS : Is Fashion Modern? ».

Kojiki - Amenomana i de Mariko MORI

Dans cette œuvre, l'artiste a choisi des scènes du récit « Kojiki », le plus ancien mythe de la création au Japon, et les a transformées en images générées par ordinateur.

Depuis la deuxième moitié des années 1990, Mariko MORI a participé à des expositions internationales dans divers pays et a monté de nombreuses expositions privées dans des musées d'art. Ses principales œuvres d'art publiques comprennent « Pilier solaire », installée sur l'île Miyakojima en 2010, « Anneau : Union avec la Nature », présentée au programme culturel des Jeux olympiques et paralympiques de Rio de 2016, et « Cycloïde V », exposée à l'entrée de la Toranomon Hills Business Tower. Mariko MORI a remporté un certain nombre de prix prestigieux, dont une mention honorable à la 47e Biennale de Venise en 1997 et le prix décerné à un artiste et chercheur prometteur dans le domaine des arts contemporains japonais lors de la huitième édition du Japan Arts Foundation Award en 2001. Elle a reçu un diplôme honorifique de l'Université des arts de Londres en 2014.

À propos du projet CULTURE GATE to JAPAN

En février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles du gouvernement du Japon a lancé un projet novateur de promotion culturelle appelé « CULTURE GATE to JAPAN ». L'événement a lieu dans sept aéroports du Japon et à la station du Tokyo International Cruise Terminal. Des artistes et des créateurs du domaine des arts médiatiques y exposent des œuvres d'art inspirées de la culture unique de chacune des régions, dans le but de faire connaître la culture japonaise et ses attraits au sens large.

En raison des conséquences du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l'expérience de nouvelles cultures en personne. Cependant, cela ne devrait pas interrompre les échanges artistiques, idéologiques et culturels. Dans le cadre de ce projet, nous espérons continuer à offrir au public du monde entier le même sentiment d'émerveillement et de joie que l'on éprouve au contact d'une nouvelle culture.

Organisateur : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon

Site Web officiel : https://culture-gate.jp/

Les relations publiques de « CULTURE GATE to JAPAN » sont gérées par Wondertrunk & co. Inc.

