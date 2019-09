Les nouvelles Lignes directrices canadiennes sur la maladie de Parkinson visent une communication claire et des soins normalisés pour la communauté Parkinson

La maladie de Parkinson est une affection neurologique débilitante et progressive qui affecte la qualité de vie des personnes diagnostiquées et de leurs partenaires de soins.

Depuis la publication des premières lignes directrices canadiennes en 2012, d'importants progrès ont été réalisés dans les connaissances sur la maladie de Parkinson. Les nouvelles lignes directrices, commanditées par Parkinson Canada, font état des plus récentes données probantes et avancées en matière de diagnostic, de traitement et de gestion des symptômes; elles contiennent une nouvelle section sur les soins palliatifs. Une équipe interdisciplinaire d'experts de partout au Canada a contribué à l'élaboration de la deuxième édition, avec notamment l'ajout de 13 nouvelles recommandations, qui regroupent de nouvelles données probantes et comblent diverses lacunes.

« La dépression et l'anxiété sont des symptômes courants des patients atteints de la maladie de Parkinson et peuvent être plus difficiles à reconnaître. Les médecins devraient se sentir plus à l'aise de traiter la dépression et l'anxiété, car celles-ci ont une incidence directe sur la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs soignants », affirme le Dr David Grimes, l'auteur principal des Lignes directrices canadiennes sur la maladie de Parkinson et chef de la Division de neurologie, Hôpital d'Ottawa, Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa.

« Notre message aux gens est "n'attendez pas". Certains professionnels peuvent contribuer directement à la qualité de vie d'une personne grâce à une intervention précoce et régulière, affirme Joyce Gordon, directrice générale de Parkinson Canada. Il y a bien des choses qu'une personne peut faire maintenant pour profiter pleinement de la vie, en travaillant avec son équipe de soins de santé pour atténuer les symptômes et améliorer les résultats en matière de santé », ajoute-t-elle.

Les lignes directrices renferment 97 recommandations réparties en cinq sections pour en faciliter l'utilisation :

Communication (y compris les familles et les soignants)

Diagnostic et progression

Traitement

Caractéristiques non motrices

Soins palliatifs

« Un élément qui restreint la mise en œuvre des lignes directrices est le manque d'accès à des fournisseurs de soins de santé qui ont de l'expérience dans la prestation de soins aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, souligne le Dr Grimes. En plus des médecins spécialistes, nous avons besoin de plus d'infirmières et d'un plus grand nombre d'orthophonistes, d'ergothérapeutes et de physiothérapeutes formés dans ce domaine, ainsi que de soins palliatifs appropriés pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. »

« Les lignes directrices fournissent des recommandations fondées sur des données probantes pour améliorer la norme globale de soins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Canada, non seulement pour les professionnels de la santé, mais aussi pour les décideurs, les patients eux-mêmes et leurs partenaires de soins », écrit la Dre Veronica Bruno, Département des neurosciences cliniques, Movement Disorders Program and Hotchkiss Brain Institute, Université de Calgary, et coauteure d'une analyse connexe (en anglais) : https://bit.ly/2lvRkWy.

La maladie de Parkinson est une maladie complexe dont la gestion nécessite des procédures claires et normalisées. La maladie touche non seulement les personnes diagnostiquées, mais aussi les membres de leur famille, de leur milieu de travail et de leur entourage social. Plus de 100 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et d'affections connexes.

À propos de Parkinson Canada

Parkinson Canada offre des services et du matériel éducatif aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, à leur famille et aux professionnels de la santé qui les traitent. Créé en 1965, l'organisme défend les intérêts de la communauté Parkinson au Canada auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le programme de recherche de Parkinson Canada finance des projets novateurs qui visent à trouver de meilleurs traitements et un remède. Parkinson Canada est l'un des partenaires fondateurs du Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO). Le RPCO accroîtra la collaboration entre les établissements et les scientifiques pour accélérer les découvertes au moyen d'une banque de données et d'une biobanque partagées. Depuis 2013, Parkinson Canada est un organisme national de bienfaisance qui poursuit ses activités grâce à la générosité des donateurs. Il est agréé en vertu du Programme de normes d'Imagine Canada. Afin de bien remplir sa mission, Parkinson Canada fait partie d'un grand nombre de coalitions et de partenariats.

Renseignements supplémentaires (en anglais) :

Lignes directrices http://www.cmaj.ca

Balado (en anglais) https://soundcloud.com/cmajpodcasts/181504-guide

Site web http://www.parkinsonguideclinique.ca/home

