La troisième évaluation annuelle des divulgations des principaux émetteurs déclarés ou estimés de la Bourse de Toronto indique que, malgré l'attention constante portée à un avenir sobre en carbone, les objectifs de réduction des émissions doivent être revus à la hausse et renforcés afin d'atteindre les ambitions fixées pour 2050.

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Territoires traditionnels des Mississaugas du Crédit, des Anishinaabeg, des Haudenosaunee et des Hurons-Wendat -Engagement climatique Canada (ECC) est une initiative d'engagement en croissance menée par des investisseurs, avec 61 investisseurs institutionnels représentant près de 14,5 billions de dollars, dont l'objectif est de favoriser la transition des entreprises canadiennes vers une consommation à zéro émission nette. Aujourd'hui, l'initiative a publié son troisième Indice de référence annuel et de mis à jour ses évaluations de l'alignement des engagements en matière de politique publique, fournissant ainsi aux investisseurs participants à ECC des outils actualisés pour définir et mesurer le succès de leurs engagements auprès des entreprises figurant sur la Liste des priorités. Ces entreprises représentent un grand nombre des principaux émetteurs déclarés ou estimés du Canada, ainsi que des entreprises émettrices qui ont la possibilité de contribuer de manière significative à la transition vers un avenir à faible émission de carbone au Canada. L'Indice de référence produit par ECC, qui reflète les données publiquement divulguées en date du 1er juin 2025, fournit un ensemble de normes communes détaillées et comparatives pour soutenir les progrès des entreprises émettrices vers l'alignement sur l'ambition de l'Accord de Paris, en limitant le réchauffement climatique à bien moins de 2 °C, tout en poursuivant les efforts visant à limiter l'augmentation à 1,5 °C.

Les nouvelles évaluations publiées aujourd'hui montrent des progrès graduels pour 6 des 10 indicateurs de référence. Si le nombre de plans de transition publiés en 2025 est resté inchangé, bon nombre d'entre eux étaient plus complets et fournissaient des détails supplémentaires sur la manière dont les entreprises comptent atteindre leurs objectifs. De plus, davantage d'entreprises ont commencé à publier des plans de transition chiffrés, offrant ainsi une transparence sur la manière dont elles financeront leurs activités de décarbonation. Cependant, les résultats indiquent que la plupart des plans de transition de cette année ont été préparés sans consulter les travailleurs, les communautés et les détenteurs de droits autochtones.

Cette année, pour la première fois, l'Indice de référence a évalué la préparation des entreprises à la divulgation obligatoire d'informations climatiques en adoptant l'International Financial Reporting Standards S2 (IFRS S2) ou les Normes canadiennes d'information sur la durabilité (NCID), ou leurs équivalents internationaux. Plus d'un quart des entreprises ont fait part de leur engagement à se conformer à ces normes, ce qui suggère que beaucoup d'entre elles en sont aux premières étapes de la préparation à la divulgation obligatoire. Enfin, les entreprises ont démontré qu'elles accordaient une importance accrue aux risques climatiques grâce à l'amélioration des résultats de l'analyse de scénarios.

Également mise à jour en 2025, la Liste des priorités a été modifiée : quatre entreprises en ont été retirées et trois ont été ajoutées afin de tenir compte de l'influence des investisseurs participants, des émissions les plus importantes et des mesures prises. De ce fait, 40 entreprises ont été évaluées contre 41 en 2024 et 2023, ce qui a entraîné un léger changement dans les points de comparaison d'une année sur l'autre. Pour plus d'informations sur la Liste des priorités d'ECC, cliquez ICI.

En complément à l'Indice de référence des divulgations, ECC a publié en octobre de nouvelles évaluations d'alignement, fournissant la première analyse systématique de la manière dont les décisions en matière de comptabilité, d'audit et de dépenses en capital des principaux émetteurs déclarés ou estimés du Canada cotés à la Bourse de Toronto s'alignent sur les scénarios scientifiques et de transition climatiques. Accéder aux évaluations [ici].

ECC reste déterminée à soutenir un dialogue efficace entre les investisseurs participants et les émetteurs canadiens afin de promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette.

PRINCIPAUX CONSTATS POUR 2025

Indice de référence des divulgations produit par ECC :

Vingt-cinq entreprises (63 %) ont publié des plans de transition décrivant comment elles comptent atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. Six entreprises (15 %) ont établi un lien direct entre leurs plans de décarbonation et la manière dont elles comptent réduire les principales sources d'émissions, soit deux fois plus qu'en 2024.







Six entreprises (15 %) se sont engagées à aligner leurs dépenses d'investissement sur leur objectif de réduction des GES ou à éliminer progressivement les dépenses prévues dans des actifs à forte intensité carbone ou des objectifs de réduction inchangés, contre trois (7 %) en 2024 et aucune en 2023.







Dix-sept entreprises (43 %) ont annoncé leur ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2025, contre vingt (49 %) en 2024 et dix-huit (44 %) en 2023.







Vingt-huit entreprises (70 %) ont communiqué leurs objectifs de réduction des émissions de GES à moyen terme, soit moins qu'en 2024 (76 %) et en 2023 (78 %).







Huit entreprises (20 %) ont publié un objectif à court terme pour 2025, contre treize (32 %) pour 2024 et quinze (37 %) pour 2023.







Toutes les entreprises ont déclaré que leur conseil d'administration supervisait la question du changement climatique en 2025, un résultat similaire à celui de 2024. Cependant, moins d'un quart des entreprises (9, soit 23 %) ont déclaré évaluer les compétences du conseil d'administration en matière de surveillance climatique, soit une diminution de 3 entreprises par rapport à 2024.







Six entreprises (15 %) ont publié des informations reconnaissant que la mise en œuvre de leurs stratégies de décarbonation pourrait avoir des répercussions sur les travailleurs, les syndicats, les communautés, les fournisseurs et/ou les clients, soit une augmentation par rapport aux deux entreprises (5 %) de 2024 et 2023. Une seule entreprise (2 %) a reconnu les répercussions de la décarbonation sur les communautés autochtones, les gouvernements et les entreprises.







Cinq entreprises (13 %) ont inclus des indications, telles que des tableaux de correspondance, vers les nouvelles normes IFRS/CSDS dans leurs informations financières pour 2025, démontrant ainsi qu'elles en sont aux premières étapes de leur alignement sur ces nouvelles normes. Le nombre d'entreprises réalisant des analyses de scénarios liés au climat a augmenté d'une unité en 2025, 19 entreprises (48 %) ayant publié leurs résultats.

Évaluations de l'alignement des engagements en matière de politique publique :

15 % des entreprises (6 sur 40) ont vu leur score organisationnel augmenter entre 2024 et 2025, ce qui reflète une amélioration de leurs performances en matière d'engagement direct dans la politique climatique.







18 entreprises (45 %) ont obtenu une note de performance égale ou supérieure à D+. Cela suggère qu'il existe désormais davantage d'entreprises figurant sur la Liste des priorités dont l'engagement direct et indirect en matière de politique climatique est au moins partiellement aligné sur les recommandations scientifiques.

ACCÉDEZ AUX ÉVALUATIONS 2025 ICI

Pour plus d'informations sur la méthodologie d'ECC, le processus d'évaluation, les contributions des entreprises figurant sur la liste ciblée, les partenaires de recherche et la gouvernance, cliquez ICI.

Clause de non-responsabilité et conditions générales d'utilisation des données d'ECC

L'Indice de référence d'ECC n'attribue pas de note ni de classement aux émetteurs privés, et n'utilise pas non plus de notation numérique ou alphabétique globale. Pour plus d'informations, veuillez consulter la clause de non-responsabilité d'ECC et les conditions générales d'utilisation des données.

Citations des représentants d'ECC :

« Les résultats de l'Indice de référence 2025 montrent que, malgré les vents contraires et l'incertitude politique, les entreprises canadiennes maintiennent largement le cap en matière de climat et progressent dans des domaines clés. La tendance à l'élaboration de plans de transition plus détaillés et chiffrés est encourageante, car si les investisseurs se soucient des objectifs, ils se soucient tout autant, sinon davantage, des stratégies mises en œuvre par les entreprises pour les atteindre. Une lacune importante dans les stratégies d'entreprise, mise en évidence dans les résultats de cette année, concerne la prise en compte des peuples autochtones, une question sur laquelle les investisseurs doivent continuer à faire pression. Ce sont des informations comme celles-ci qui rendent le l'Indice de référence annuel d'ECC si précieux pour la communauté des investisseurs. » Barbara Zvan, présidente et cheffe de la direction, UPP et présidente du Comité directeur d'ECC



« ECC a franchi une étape importante avec la publication de la troisième édition annuelle de son Indice de référence. Nous continuons d'observer des progrès graduels pour six des dix indicateurs, ce qui reflète le dialogue continu entre les entreprises canadiennes et les investisseurs. Les indicateurs mettent également en évidence les domaines dans lesquels des progrès supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux attentes des investisseurs. De plus, la CEC elle-même continue de croître, comptant désormais 61 investisseurs institutionnels participants, ce qui démontre que la divulgation d'informations sur le climat et la gestion des risques restent des priorités essentielles pour les investisseurs au Canada et dans le monde entier. » Sarah Takaki est la directrice principale, investissement durable, HOOPP et vice-présidente du Comité directeur d'ECC



« La troisième édition annuelle de l'Indice de référence d'ECC révèle des signes encourageants indiquant que les entreprises canadiennes réalisent des progrès significatifs vers l'alignement sur les objectifs de l'Accord de Paris. Par exemple, l'Indice de référence de cette année souligne que davantage d'entreprises ont mis en place une stratégie de décarbonation et qu'elles commencent à la relier à leurs plans d'allocation de capital. Ceci est important, car cela garantit la transparence quant à la manière dont ils financeront leurs stratégies et leurs activités. L'accent continuera d'être mis sur la nécessité pour les entreprises de divulguer les informations importantes relatives au changement climatique. L'Indice de référence est un outil essentiel pour favoriser les échanges entre la communauté financière et les émetteurs privés dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette. » Maia Becker, directrice principale, Investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs, et présidente du Comité technique d'ECC



« L'Indice de référence d'ECC reste un outil important pour suivre les progrès et soutenir un dialogue constructif entre les investisseurs et les entreprises alors qu'ils s'engagent dans la transition vers une économie à zéro émission nette. Des données cohérentes et comparables aident les investisseurs et les entreprises à comprendre où des progrès ont été réalisés et où des efforts supplémentaires sont nécessaires. L'Indice de référence d'ECC apporte cette clarté. » Patricia Fletcher, cheffe de la direction, Association pour l'investissement responsable, coprésidente du Secrétariat conjoint d'ECC et membre du Comité directeur d'ECC



« Les conseils d'administration et les dirigeants solides affrontent les risques et les gèrent ; les plus faibles essaient de les éviter ou de nier ce qui va arriver. L'Indice de référence d'ECC est notre moyen de distinguer les uns des autres. Aucune de ces entreprises ne se démarque particulièrement, mais ce que nous recherchons, ce sont des résultats solides, qui nous indiquent que cette équipe de direction se concentre sur le renforcement de son avantage concurrentiel dans une économie en transition. » Kevin Thomas, chef de la direction, SHARE, codirecteur du Secrétariat conjoint d'ECC et membre du Comité directeur d'ECC



« Cette année marque une étape importante : c'est la troisième année consécutive que nous menons les recherches pour l'Indice de référence d'ECC. En 2025, notre mission était claire : mettre en lumière la manière dont les entreprises canadiennes progressent véritablement vers un avenir neutre en carbone et donner aux participants les moyens d'agir grâce à des informations qui inspirent et favorisent un changement significatif. » Chelsie Hunt, Quinn+Partners



« Les entreprises figurant sur la Liste des priorités continuent de faire preuve d'un engagement en matière de politique climatique qui est soit "partiellement aligné", soit "non aligné" avec les voies politiques permettant d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Les possibilités d'amélioration comprennent la prise en compte de l'engagement indirect, 62 % des entreprises figurant sur la Liste des priorités étant représentées de manière négative en matière de climat par leurs associations industrielles. » Charlie Bain, analyste, InfluenceMap



« Une gouvernance climatique forte est de plus en plus considérée comme un indicateur de résilience à long terme. La troisième édition annuelle de l'Indice de référence d'ECC démontre à quel point des données climatiques cohérentes et comparables peuvent être puissantes. En suivant la gouvernance et les performances d'une année sur l'autre, les investisseurs peuvent désormais distinguer le véritable leadership en matière de transition de la rhétorique et orienter leurs capitaux avec plus de certitude. Il s'agit d'un outil essentiel pour renforcer la confiance des marchés alors que le Canada s'oriente vers une économie plus résiliente et plus compétitive. » Helen Tooze, chercheuse principale en politiques publiques et chercheuse postdoctorale, Initiative canadienne de droit climatique

À propos d'Engagement climatique Canada (ECC)

Engagement climatique Canada (ECC) est une initiative financière qui favorise le dialogue entre la communauté financière et les sociétés émettrices pour promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette. Par l'intermédiaire d'ECC, 61 investisseurs participants (avec environ 14 500 milliards d'actifs sous gestion couverts par l'initiative) (a) aident les entreprises publiques canadiennes qui ne sont pas concernées par les initiatives mondiales à faire évoluer leurs modèles d'affaires et à s'aligner sur les engagements climatiques de notre pays, et (b) améliorer la transparence en matière d'exposition aux risques climatiques et de stratégies de transition au Canada. En 2019, le Groupe d'experts sur la finance durable du Canada a recommandé la mise en place d'un programme national d'engagement visant à favoriser un dialogue plus large et plus cohérent avec les émetteurs canadiens sur les risques et les opportunités liés au climat (Recommandation 10.2). ECC est une réponse à cet appel à l'action.

Grâce à des engagements pluriannuels avec ECC, les conseils d'administration et les hauts dirigeants d'entreprises canadiennes peuvent prendre connaissance des préoccupations et des attentes du secteur financier concernant la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Cela comprend : i) des cadres de gouvernance solides avec une surveillance des risques et des opportunités liés au changement climatique ; ii) des stratégies de réduction des émissions de GES conformes aux objectifs de l'Accord de Paris ; iii) des objectifs mesurables et pertinents pour le secteur ; iv) des normes mondiales en matière de divulgation d'informations (par exemple, le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques) ; et v) des activités de sensibilisation alignées sur l'Accord de Paris. ECC est coordonné par son secrétariat conjoint : l'Association pour l'investissement responsable (RIA) et l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation (SHARE). Cette initiative est également soutenue par les réseaux internationaux d'investisseurs UNPRI (Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies) et Ceres.

SOURCE Engagement climatique Canada

Contact pour les médias : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Ady Jonsohn, [email protected].