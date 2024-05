Les nouvelles données sur les vols d'automobiles au Canada indiquent que la crise s'aggrave

Les réclamations d'assurance pour vol ont atteint 1,5 milliard $ en 2023

TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - La crise du vol d'automobiles au Canada ne montre aucun signe de ralentissement, selon de nouvelles données publiées par le Bureau d'assurance du Canada (BAC). En 2023, les réclamations d'assurance pour remplacer des véhicules volés au Canada ont monté en flèche pour atteindre le montant sans précédent de 1,5 milliard de dollars. C'est la deuxième année consécutive où les réclamations pour vol d'automobiles dépassent 1 milliard de dollars. Pour mettre cela en perspective, entre 2018 et 2021, les réclamations pour vol d'automobiles s'élevaient à environ 556 millions de dollars par année.

« Ces chiffres indiquent que le problème du vol d'automobiles persiste et continue d'inquiéter et de traumatiser les Canadiens. Cette crise représente aussi un lourd fardeau pour le personnel des forces d'ordre et des tribunaux chargé de régler ces crimes », a déclaré Liam McGuinty, vice-président, Stratégie, BAC. « Les vols d'automobiles de plus en plus nombreux font continuellement augmenter les primes d'assurance des conducteurs au Canada. Le vol d'automobile n'est donc pas un crime sans victime. »

Entre 2018 et 2023, les réclamations pour vol d'automobile ont augmenté de façon importante au pays :

À l'échelle du pays, les vol d'automobiles ont augmenté de 254 %.

En 2023, les règlements pour vol d'automobile se sont chiffrés à plus de 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de près de 20 % par rapport à 2022 (l'année qui détenait le record précédent).

La moyenne nationale pour les quatre années précédentes, de 2018 à 2021, était de 556 millions de dollars.

La crise est plus importante en Ontario , où les réclamations pour vols d'automobiles ont augmenté de 524 % entre 2018 et 2023, dépassant 1 milliard de dollars pour la première fois en 2023. Le BAC publiera des données par province sur les coûts du vol d'automobile au cours des prochaines semaines.

Réclamations d'assurance pour vol d'automobile à l'échelle du pays



Nombre de sinistres Coût des sinistres 2018 31 915 436 753 485 $ 2019 32 504 488 559 146 $ 2020 28 714 522 735 587 $ 2021 34 038 774 332 043 $ 2022 45 434 1 301 936 882 $ 2023 49 679 1 547 802 536 $ Augmentation de

2018 à 2023 56 % 254 % Augmentation de

2022 à 2023 10 % 19 %

Les véhicules neufs, haut de gamme et de luxe sont souvent des cibles lucratives, cela dû en partie à leur désirabilité dans les marchés clandestins internationaux. Dans bien des cas, les véhicules volés sont exportés vers des marchés internationaux par des organisations criminelles nationales et internationales. Le produit des ventes sert souvent à financer le trafic de drogues et d'armes et le terrorisme international.

Malgré les investissements importants du fédéral et des provinces afin d'atténuer la crise, ces nouvelles données suggèrent qu'il faut prendre davantage de mesures pour rendre les véhicules plus difficiles à voler, à transporter et à exporter. À cette fin, le BAC demande que des mesures soient prises immédiatement pour empêcher que les véhicules volés soient expédiés à l'étranger et empêcher d'abord et avant tout qu'ils soient volés.

« Les assureurs ont pris des mesures proactives pour aider les consommateurs à lutter contre le vol d'automobiles, mais ils ne peuvent pas y arriver seuls. Nous devons adopter une approche pansociétale », a ajouté M. McGuinty. « Le BAC salue les efforts déployés par les gouvernements à ce jour pour lutter contre le vol d'automobiles, mais il faut faire davantage, notamment à l'échelle nationale. Il faut moderniser les normes désuètes de sécurité des véhicules au Canada, dont la dernière mise à jour remonte à 2007, et empêcher que les véhicules volés se retrouvent dans les ports du pays. Le BAC et ses membres suivent avec intérêt les prochaines étapes importantes prévues dans le plan d'action du gouvernement fédéral pour lutter contre le vol d'automobiles. Notre industrie demeure engagée à travailler en collaboration avec tous les ordres de gouvernement et les parties intéressées pour régler le problème de la crise nationale du vol d'automobiles. »

