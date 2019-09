Les nouveaux outils de minage Harp Miner offrent un taux de hachage élevé

OTTAWA, Ontario, 24 septembre 2019 /CNW/ - BitHarp Group Limited (www.BitHarp.com), un fabricant expérimenté de matériel pour le minage de cryptomonnaies, émerge rapidement comme le nom de confiance chez celles et ceux qui souhaitent réaliser des profits en faisant le minage de cryptomonnaies à domicile. Les produits que la société a récemment lancés, soit Lyre Miner et Harp Miner, se caractérisent par un dégagement d'énergie et une génération sonore faibles. Ils peuvent aussi être placés n'importe où, ce qui les rend parfaits pour une utilisation domestique. Pour démarrer le minage, les utilisateurs n'ont qu'à brancher les outils préconfigurés, choisir la cryptomonnaie qu'ils souhaitent miner et entrer les données requises.

L'un des principaux avantages de Lyre Miner et de Harp Miner est leur capacité à assurer un rendement rapide du capital investi. Ces produits atteignent cet objectif en procurant un taux de hachage extrêmement élevé pour le minage. Le taux de hachage est une mesure générale de la puissance de traitement des outils de minage de cryptomonnaies. Plus le taux de hachage est élevé, plus il est facile de miner et de recevoir des récompenses de bloc. De plus, Lyre Miner et Harp Miner contribuent à la profitabilité grâce à leur faible consommation énergétique.

Vous trouverez ci-dessous les puissances de hachage de Lyre Miner et de Harp Miner.

Bitcoin : 335 TH/s (Lyre Miner) et 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin : 55 GH/s (Lyre Miner) et 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum : 14 GH/s (Lyre Miner) et 75 GH/s (Harp Miner)

Dash : 9 TH/s (Lyre Miner) et 50 TH/s (Harp Miner)

« BitHarp est l'une des premières sociétés de ce marché à créer des produits qui conviennent aux adeptes souhaitant miner des cryptomonnaies depuis leur domicile sans avoir beaucoup de connaissances ni d'expérience », soutient Daniel Cox, directeur de l'ingénierie à BitHarp. « Lyre Miner et Harp Miner ont été conçus afin que le minage de cryptomonnaies soit facile et abordable pour ces derniers. C'est un grand plaisir pour nous de voir autant de débutants engranger des profits en utilisant chez eux les outils de minage de BitHarp. »

Pour en savoir plus à propos de Lyre Miner et de Harp Miner, veuillez consulter le https://www.bitharp.com/

À propos de BitHarp

Établi en Nouvelle-Zélande, BitHarp fabrique les outils de minage de cryptomonnaies les plus souples et les plus performants conçus pour faciliter le minage et accroître le bénéfice des investisseurs.

