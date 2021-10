GUANGZHOU (Chine), 22 octobre 2021 /CNW/ - GAC MOTOR est heureuse d'annoncer le lancement imminent des nouveaux modèles GS4 et GA6 au Moyen-Orient. Le 20 octobre, la vidéo publicitaire GO AND CHANGE de GAC MOTOR a été présentée au Burj Khalifa de Dubaï, en l'honneur du lancement de ses nouveaux véhicules.

Dès le 21 octobre, ces véhicules puissants seront disponibles sur commande en Arabie saoudite, et seront bientôt offerts aux Émirats arabes unis et au Koweït.