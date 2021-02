Les nouveaux balados jeunesse d'espace pour la vie - Une des nombreuses activités à découvrir pendant la relâche

MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie annonce le lancement d'une toute nouvelle série de balados pour les enfants de 7 à 9 ans : Les balados jeunesse d'Espace pour la vie. Produites en collaboration avec La puce à l'oreille, les 4 séries de balados, une pour chacun des musées d'Espace pour la vie, piqueront assurément la curiosité de toute la famille !

Sur un ton drôle et humoristique, de manière ludique et un brin décalée, les enfants apprendront une foule de choses sur les planètes, les plantes, les animaux et les insectes. Mêlant moments de poésie et de réflexion, les balados jeunesse d'Espace pour la vie se veulent une façon originale d'éveiller la curiosité des enfants pour la nature et d'enrichir leurs connaissances. Toute la famille prendra plaisir à faire connaissance avec les divers personnages de chaque série, tous plus originaux les uns que les autres.

Chaque série comporte 6 épisodes de 10 à 12 minutes à écouter en rafale ou un à la fois :

Astro-bien, agence de voyages intergalactiques ⎼ Le Planétarium Rio Tinto Alcan

Radio-Plantes, la radio par et pour les plantes ⎼ Le Jardin botanique

Les rendez-vous littéraires des animaux ⎼ Le Biodôme

Les insectes chez le psy ⎼ L'Insectarium

Une première série en ligne le 22 février, juste à temps pour la relâche !

ASTRO-BIEN, une agence de voyages intergalactiques

Un voyage dans les étoiles et l'infini spatial, ça vous dit ? Pour ça, il faut se rendre dans un quartier fleuri de Montréal où se trouve l'agence de voyages intergalactiques ASTRO-BIEN. Michel Vadeboncœur ouvre audacieusement sa propre agence pour offrir, à petit prix, des voyages dans l'espace à toute personne en quête de découverte. Retrouvez-le en train de conseiller un client différent dans chaque épisode.

Épisode 1 ⎼ Vénus

Épisode 2 ⎼ Uranus

Épisode 3 ⎼ Le système de Trappist

Épisode 4 ⎼ Les nébuleuses

Épisode 5 ⎼ Les trous noirs

Épisode 6 ⎼ Une destination unique !

Crédits :

Texte : Reda Saoui et Léo Hardt. Voix : François Bernier, Luca Di Tecco et Elkahna Talbi.

Une coréalisation de La puce à l'oreille et des studios Bakery. Lien vers le balado

Les 3 autres séries de balados jeunesse Espace pour la vie seront diffusées successivement au cours de l'année. Abonnez-vous au fil audio d'Espace pour la vie afin de recevoir une alerte lorsqu'elles seront mises en ligne.

Le balado - un outil d'apprentissage aux effets multiplicateurs

Selon une étude du réseau de producteurs de balados jeunesse américain Kids Listen, dont La puce à l'oreille fait partie, le format balado a un impact réel et démontré sur le développement de la curiosité et des connaissances des jeunes publics :

80% des enfants écoutent les mêmes épisodes de balados plusieurs fois;

75% entament des conversations avec leurs proches en lien avec leur écoute;

56% partagent les connaissances acquises par les balados avec leurs ami.e.s;

52% seront curieux d'obtenir de l'information complémentaire à la suite de leur écoute.

À découvrir aussi pendant la relâche

En plus de ses balados jeunesse, Espace pour la vie regorge d'activités en ligne pour les élèves en congé durant la relâche scolaire :

Les quiz Espace pour la vie en direct sur Facebook | Durée : 45 min

Nos dynamiques animateur.trice.s vous donnent rendez-vous en direct sur Facebook chaque jour, à 15 h, du 1er au 4 mars. Amusez-vous en famille tout en testant vos connaissances sur l'univers du Planétarium Rio Tinto Alcan (Astroquiz, 1er mars), du Biodôme (Bioquiz, 2 mars), de l'Insectarium (Insectaquiz, 3 mars) et du Jardin botanique (Botaniquiz, 4 mars). Relevez le défi en famille ou entre ami.e.s avec un quiz différent chaque jour ! Si vous ratez ces rendez-vous animés en direct, tentez votre chance en participant aux quiz Espace pour la vie sur le Web .

Petits curieux

Retrouvez dans cette section de notre site Web une foule de suggestions pour satisfaire l'insatiable curiosité des petits… et de leurs parents ! Des contes, des capsules questions-réponses, des idées de bricolages et bien plus ! Des activités simples et amusantes pour tous les âges.

L'exposition virtuelle Origines

Le Planétarium Rio Tinto Alcan propose une exposition de photographies de la planète Terre du photographe Olivier Grunewald, accompagnées des textes de Bernadette Gilbertas. Les images sont présentées en format géant épousant les formes architecturales du bâtiment unique du Planétarium. Vivez ce voyage spectaculaire de 4,5 milliards d'années en ligne, narré par la voix de Christine Beaudoin, qui met à l'honneur la puissance et l'énergie de la Terre, l'extrême richesse de sa biodiversité et l'époustouflante beauté de sa nature sauvage.

Pour retrouver tout ça, une seule adresse : espacepourlavie.ca .

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

