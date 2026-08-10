Les nouveaux appareils auditifs ReSound Sensiaᴹᶜ amplifient la voix que vous voulez entendre, pas seulement la plus forte

De manière automatique, précise et fiable.

BALLERUP, Danemark, le 10 août 2026 /CNW/ -- GN, un chef de file mondial de la technologie auditive, annonce ReSound Sensiaᴹᶜ, une nouvelle famille d'aides auditives haut de gamme construite sur la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle de l'entreprise. Le système ReSound Sensia combine le classificateur environnemental le plus précis au monde, un faisceau directionnel à quatre microphones et une réduction du bruit par réseau neuronal profond (DNN) pour amplifier automatiquement le discours sur lequel l'utilisateur veut se concentrer. Il a été prouvé que cette puissante combinaison de technologies s'attaque à l'audition dans des environnements bruyants par des établissements de renommée mondiale et par des utilisateurs dans des scénarios de monde réel.

ReSound Sensiaᴹᶜ est une nouvelle famille d'appareils auditifs haut de gamme construite sur la nouvelle plateforme d'IA de GN.

« Les appareils auditifs qui utilisent la réduction du bruit par DNN peuvent supprimer le bruit de fond, mais la plupart le font sans référence à ce que l'utilisateur veut réellement entendre », déclare Peter Justesen, président de la division Hearing de GN. « En pratique, cela signifie que la voix la plus forte dans l'environnement est amplifiée, même si ce n'est souvent pas celle que l'utilisateur essaie de suivre. ReSound Sensia met en relief la voix sur laquelle les utilisateurs veulent se concentrer. Cela est rendu possible grâce à une nouvelle plateforme d'IA combinée à un trio de technologies de pointe qui interagissent avec le cerveau pour apporter de la clarté. »

ReSound Sensia, le plus petit appareil auditif à IA au monde1, est alimenté par la nouvelle plateforme d'IA de GN et introduit Intelligent All-Around, une approche novatrice du traitement du son. Au cœur de la fonctionnalité Intelligent All-Around, AcoustIQᴹᶜ analyse avec précision l'environnement sonore en temps réel, avec une précision de classification et d'activation des fonctionnalités supérieure de 88 % à celle de la solution haut de gamme la plus proche.2 Cela garantit que les fonctionnalités sont activées au moment où elles sont nécessaires, ce qui permet à l'utilisateur de l'appareil auditif de bénéficier du plus grand avantage auditif dans cet environnement. AcoustIQ orchestre la technologie de création de faisceaux à quatre microphones de pointe de ReSound Sensia qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qu'ils veulent entendre en faisant simplement face à la source vocale, ainsi qu'une nouvelle approche de débruitage basée sur le DNN qui aide automatiquement à amplifie les conversations.

« Nous avons adopté une approche axée sur l'utilisateur avec ReSound Sensia, en misant sur de multiples innovations techniques orchestrées par AcoustIQ, qui classifie avec précision l'environnement d'écoute et active chaque fonction lorsque l'utilisateur en a besoin », ajoute Laurel Christensen, Ph.D., directrice de l'audiologie chez GN. ReSound Sensia active les fonctionnalités qui améliorent le mieux l'audition en milieu bruyant lorsque cela est nécessaire, sans pour autant décider à la place de l'utilisateur de ce qu'il doit entendre. Pour les professionnels de santé, cet engagement automatique se traduit par des résultats concrets, étant donné que la performance de l'appareil dans des contextes difficiles ne dépend plus du fait que le patient se souvienne de changer de programme. »

Conçu pour fonctionner avec les processeurs sonores Cochlearᴹᶜ

GN lance également ReSound Sensiaᴹᶜ Bimodal et ReSound Enzoᴹᶜ IA Bimodal, conçus pour fonctionner avec les processeurs sonores Cochlearᴹᴰ Nucleusᴹᴰ pour soutenir une performance intégrée, une connectivité fiable et une expérience auditive bimodale transparente. Cette nouvelle étape dans la collaboration entre GN et Cochlear, dans le cadre de la Smart Hearing Alliance, témoigne de leur engagement commun dans cette démarche et de leur volonté de proposer des solutions bimodales à la pointe de la technologie.

La gamme ReSound Sensia et la famille Beltone Illuminate équivalente seront disponibles aux États-Unis, en Allemagne et en Autriche le 20 août, et d'autres marchés suivront dans les prochains mois.

Lisez l'annonce complète sur https://www.gn.com/Newsroom/News#!#2026%7CEnglish%7CPressRelease.

Références

Données au dossier de GN (2026) Groth & Cui (2026)

SOURCE GN Hearing

CONTACT : Line Gammelgaard Jensen, Directrice principale des communications, Tél. : +45 22 73 19 78