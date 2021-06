WASHINGTON, le 15 juin 2021 /CNW/ - Le dernier rapport de Gallup sur l'état du milieu de travail dans le monde révèle que les travailleurs américains et canadiens ont connu les niveaux de stress quotidiens les plus élevés au monde, augmentant leur niveau de stress quotidien de huit points de pourcentage pendant la pandémie à 57 %, comparativement à 43 % à l'échelle mondiale. Malgré ces niveaux de stress élevés, les niveaux d'engagement des employés américains et canadiens ont augmenté de deux points de pourcentage pour atteindre 34 % à l'échelle régionale, comparativement à 20 % à l'échelle mondiale pendant la pandémie.

À l'échelle mondiale, l'engagement des employés a diminué de deux points de pourcentage de 2019 à 2020, et les employés ont fait état de plus d'inquiétude, de stress, de colère et de tristesse en 2020 que l'année précédente. L'Europe de l'Ouest affiche les niveaux d'engagement des employés les plus bas au monde comparativement aux États-Unis et au Canada.

Gallup estime que la faible mobilisation des employés coûte 8,1 billions de dollars à l'économie mondiale.

« Les tendances chez les travailleurs américains et canadiens sont semblables, avec une légère augmentation de l'engagement des employés, mais aussi une augmentation du stress quotidien. Même s'ils se sont retrouvés encore plus impliqués dans leur travail, un stress quotidien accru peut les exposer à un risque élevé d'épuisement professionnel », a déclaré Jim Harter, scientifique en chef du milieu de travail de Gallup.

Aux États-Unis et au Canada, le stress et l'inquiétude étaient ressentis différemment selon le sexe, 62 % des femmes au travail signalant des sentiments de stress quotidiens comparativement à 52 % de leurs homologues masculins. Les femmes qui travaillent sont plus inquiètes que les hommes, 53 % des femmes signalant chaque jour de l'inquiétude comparativement à 43 % des hommes. À l'échelle régionale, les niveaux quotidiens d'inquiétude des travailleurs en Amérique du Nord ont augmenté de 10 points de pourcentage pendant la pandémie pour atteindre 48 %, comparativement à 41 % dans le reste du monde.

Bien que les travailleurs américains et canadiens aient déclaré des niveaux de prospérité plus faibles pendant la pandémie, à 56 %, leurs niveaux de prospérité étaient encore plus élevés que ceux du reste du monde du travail, à 32 %.

Les hommes américains et canadiens en situation d'emploi ont déclaré des niveaux de prospérité plus élevés (58 %) que les femmes (53 %), bien que ces résultats ne soient pas surprenants compte tenu des niveaux élevés de stress, d'inquiétude et de tristesse que les femmes ont vécus pendant la pandémie, car bon nombre d'entre elles ont dû jongler avec le travail et le fait de s'occuper des enfants ou des personnes âgées à la maison.

Alors que les employeurs repensent leur milieu de travail en 2021, ils ont des leçons à tirer de 2020. Plus important encore, les dirigeants doivent reconnaître l'influence du bien-être et de l'engagement des employés sur la résilience de l'effectif.

