Les musées du Québec : tant à découvrir ! Lancement d'une campagne de promotion collective pour stimuler les visites au musée

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - En cette Journée internationale des musées, la Société des musées du Québec (SMQ) donne le coup d'envoi de sa campagne promotionnelle intitulée « Tant à découvrir » qui fait la promesse d'un été muséal riche et diversifié. Place à la découverte et à la redécouverte des musées du Québec !

À l'occasion de cette journée décrétée par le Conseil international des musées dès 1977, une vidéo « manifeste », conçue par l'agence orangetango, illustre avec poésie et finesse la gamme d'émotions vécues dans une institution muséale. Quelle qu'en soit la nature, où qu'ils se situent, les musées du Québec ont tant à faire découvrir, en solo, en duo ou en famille !



Tant à offrir, tant à découvrir

Selon vos champs d'intérêt, les musées du Québec ont à cœur de satisfaire les esprits curieux, vous invitant à explorer de nouveaux horizons.

Selon votre état d'esprit, les musées du Québec ont à cœur de procurer bien-être et apaisement en cette période éprouvante.

Tout près de la maison ou sur la route des vacances, les musées du Québec ont à cœur de divertir et proposent une foule d'escapades enrichissantes.

Tout l'été, la campagne invitera le public à profiter de la diversité d'expériences que les musées ont à offrir. Une façon également de faire preuve de solidarité à l'égard du secteur culturel durement affecté par la crise sanitaire actuelle.

En partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications

Grâce à un appui provenant du plan de relance économique du milieu culturel, les membres de la SMQ parleront d'une seule voix à travers la marque Les musées du Québec [musees.qc.ca] faisant ainsi rayonner la diversité de l'offre muséale tout au long de l'été, partout au Québec.

« Les musées, les centres d'expositions et les lieux d'interprétation participent de façon importante au développement culturel et touristique de toutes les régions du Québec. Par ce projet de promotion collectif, la Société des musées du Québec met de l'avant toute la qualité et la richesse de nos institutions muséales. Je félicite l'organisme pour cette brillante initiative et j'invite les Québécoises et les Québécois à découvrir ou à redécouvrir ces lieux culturels accueillants et accessibles dont nous sommes fiers. Après l'année difficile que nous venons de traverser, visiter nos musées ne peut que nous enrichir et nous faire du bien », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy.

À propos de la SMQ

Fondée en 1958, la SMQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe et représente près de 300 institutions muséales (musées, centres d'exposition et lieux d'interprétation) et des membres individuels répartis dans toutes les régions du Québec. À l'affût des grands courants de la muséologie, elle mène des projets touchant les différentes fonctions muséales et collabore régulièrement avec des diverses parties prenantes. La SMQ est également reconnue comme l'association touristique sectorielle (ATS) pour les institutions muséales.

Découvrir la vidéo manifeste: https://youtu.be/y8Ung5-_zxc

#MuséesQc #JIM2021

Site Web: musees.qc.ca

Facebook: Les musées du Québec

