Les murs qui nous habitent: Lancement d'une web-série sur le logement social

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) se rassemble ce soir pour célébrer la diffusion de sa plus récente création. Les murs qui nous habitent est une web-série documentaire mettant de l'avant différents types de logements sociaux pour une diversité de personnes ayant connu la rue ou une grande précarité. À travers ce projet audiovisuel, le RAPSIM en profite pour rappeler l'importance d'offrir un large éventail d'options locatives sociales et communautaires.

Pour Catherine Marcoux, organisatrice communautaire au RAPSIM et facilitatrice du projet, la web-série est une belle façon de sensibiliser : « Le développement de logements sociaux et communautaires c'est une solution durable, structurante et efficace pour aider les personnes à éviter la rue et à en sortir. Mais ce n'est pas tout: on a tendance à croire que donner un toit à tout le monde, c'est suffisant. Au contraire, il faut aussi fournir les outils pour le maintien en logement et ça passe entre autres par l'accompagnement et le soutien communautaire. »

En collaboration avec Logifem, La Maison Benoît Labre, Escale Famille le Triolet, Projets Autochtones du Québec (PAQ), L'Anonyme, Maison d'Hérelle, Maisons de l'Ancre, Méta D'Âme et Ressources Jeunesse de Saint Laurent, cette série donne la parole à plusieurs organismes et locataires sur l'île de Montréal.

Retrouvez les capsules réalisées par Valentin Proulx, produite par le RAPSIM, chaque jeudi dès le 15 septembre 2022 sur la page Facebook du RAPSIM au https://www.facebook.com/rapsimmontreal.

Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) est le regroupement montréalais en itinérance et la plus importante concertation régionale en itinérance au Québec. Depuis 1974, il défend les droits des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

SOURCE Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Renseignements: Catherine Marcoux, 438-885-7904, [email protected]