Les municipalités de banlieue saluent la création d'un comité de travail visant à réviser les quotes-parts

MONTRÉAL-OUEST, QC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des municipalités de banlieue (AMB) accueille favorablement la mise en place, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'un comité de travail administratif visant à réviser les modalités de répartition des quotes-parts des municipalités de l'agglomération de Montréal.

« Nous sommes très satisfaits de voir qu'un comité de travail a été mis sur pied afin de trouver une solution pérenne pour corriger les inégalités que nous vivons. Nous voyons ce comité de travail comme une excellente opportunité de collaboration afin de résoudre la problématique du partage inéquitable des dépenses entre Montréal et ses villes liées. Nous tenons également à saluer le fait que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a soutenu ses engagements en lien avec cet enjeu », a déclaré M. Beny Masella, président de l'AMB et maire de Montréal-Ouest.

Les démarches de l'AMB visent à réformer la formule actuelle visant à établir la quote-part que les villes liées doivent verser pour les services d'agglomération, car celle-ci est jugée désuète et inéquitable. Lorsque les sommes payées en quotes-parts par les différentes villes liées de l'agglomération sont analysées, l'AMB constate que les citoyens des villes liées paient 62 % de plus que ceux de Montréal, et ce, pour les mêmes services. De nouveaux indicateurs comme le principe d'utilisateur-payeur et le facteur populationnel doivent donc être intégrés afin de mieux établir le lien entre les services dispensés et la population qui les reçoit.

« Nous espérons que les travaux de ce comité de travail pourront finalement mener à un partage équitable des dépenses entre les différentes municipalités. Ce partage équitable doit tenir compte, notamment, de l'utilisation réelle des services de l'agglomération par chaque municipalité. En ce sens, nous sommes totalement en appui aux préoccupations des citoyens et des élus des villes liées. À notre avis, pour le moment, la participation au comité de travail mis en place par le gouvernement du Québec nous semble la meilleure façon de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. Nous sommes d'ailleurs impatients de proposer des règles de fonctionnement à ce comité », a ajouté M. Beny Masella.

Association des municipalités de banlieue

L'Association des municipalités de banlieue est une association regroupant les mairesses et les maires de quinze villes liées de l'agglomération de Montréal qui défendent les intérêts de quelque 250 000 citoyens et assument près du cinquième du budget de l'agglomération de Montréal.

