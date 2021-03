Les municipalités de banlieue de Montréal veulent négocier

MONTRÉAL-OUEST, QC, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des municipalités de banlieue (AMB) est impatiente de voir les travaux du comité gouvernemental qui est responsable de réviser les modalités de répartition des quotes-parts débuter. L'AMB attend toujours le début des travaux depuis l'annonce officielle de la mise en place d'un comité gouvernemental le 14 octobre 2020. L'AMB invite d'ailleurs la Ville de Montréal à confirmer son intention de participer audit comité.

« L'AMB continue de croire que la collaboration et les discussions entretenues lors des travaux du comité, mis en place à la demande de l'AMB, demeurent les seuls moyens pour trouver une solution viable dans le temps. Nous voyons ce comité de travail comme une excellente opportunité de collaboration afin de résoudre les iniquités actuelles entre Montréal et ses villes liées », déclare M. Beny Masella, président de l'AMB et maire de Montréal-Ouest.

Par ailleurs, l'AMB tient à réitérer ses réserves en ce qui concerne le budget de la Ville de Montréal déposé le 12 novembre dernier. En effet, le fondement qui détermine les quotes-parts des villes liées de l'agglomération de Montréal demeure inéquitable et est à la source des problématiques actuelles. Lorsque les sommes payées en quotes-parts par les différentes villes liées de l'agglomération sont analysées, l'AMB constate que les citoyens des villes liées paient 62 % de plus que ceux de Montréal, et ce, pour les mêmes services. De nouveaux éléments comme le principe d'utilisateur-payeur et le facteur populationnel doivent donc être intégrés afin de mieux établir le lien entre les services dispensés et la population qui les reçoit.

Association des municipalités de banlieue

L'Association des municipalités de banlieue est une association regroupant les mairesses et les maires de quinze villes liées de l'agglomération de Montréal, chacune autonome dans leur gestion municipale et leur prise de parole, qui défendent les intérêts de quelque 250 000 citoyens et assument près du cinquième du budget de l'agglomération de Montréal.

SOURCE Association des municipalités de banlieue

Renseignements: Robby Desjardins, 450 421-4578, [email protected]; Vincent Robidas, 514 795-1877, [email protected]