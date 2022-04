« Malgré les défis considérables et variés rencontrés au cours des deux dernières années, la croissance à l'exportation est au rendez-vous. Le Groupe Export est donc heureux de saluer le travail incroyable des exportateurs agroalimentaires canadiens, en leur dédiant une soirée qui les met à l'honneur. Dignes représentants du rayonnement des produits canadiens à travers le monde, les lauréats de cette année démontrent tous deux un grand sens de l'innovation et une vision claire de leur stratégie à l'exportation. Nous nous réjouissons d'avoir pu les récompenser en leur remettant leur prix en personne et de renouer avec nos pairs lors de cette édition », souligne Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

Dans la catégorie « PME Fonds de solidarité FTQ », récompensant une entreprise dont le chiffre d'affaires est de moins de 50 millions de dollars, l'Alizé a été décerné aux Moulins de Soulanges. L'entreprise créatrice et productrice de farines de spécialité innovantes s'est également mérité l'Alizé dans la nouvelle catégorie, « Innovation à l'exportation Inno-centre », réussissant un doublé pour cette édition des Prix Alizés.

Les Moulins de Soulanges ont vu le jour en 2007 avec l'objectif de développer des produits de très haute qualité dans le souci du respect de l'environnement. C'est donc sous un concept de chaîne de valeur que l'entreprise développe, produit et commercialise des farines torréfiées s'adressant aux filières boulangères et alimentaires sous l'attestation d'Agriculture Raisonnée™. Le jury a été doublement impressionné par la grande créativité de l'entreprise ainsi que la vision claire et la ténacité de ses dirigeants dans l'adoption de différentes stratégies pour faire croître leurs exportations.

Dans la catégorie « Grande entreprise FAC », s'adressant aux compagnies dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 50 millions de dollars, l'Alizé a été remis à Sogelco International, producteur et négociant renommé de produits de la mer issus exclusivement de pêche ou de l'élevage durable.

Sogelco International cumule 46 ans d'expérience dans le commerce de produits de la mer surgelés de qualité. En plus du siège social de Montréal, Sogelco possède deux usines de transformation sur la côte est du pays. Son intérêt marqué envers la pêche durable prend vie à travers son engagement à ne commercialiser que des espèces gérées et contrôlées sur la base d'expertises scientifiques officielles. L'entreprise a capté l'attention du jury par la longévité de sa performance et sa capacité à servir plusieurs marchés en basant ses actions sur une stratégie bien établie et bien définie. Sogelco a su pivoter vers la transformation à un moment crucial et le jury salue sa diversification impressionnante tant en matière de segments que de marchés visés ainsi que sa grande capacité d'adaptation.

Les Prix Alizés sont octroyés par un jury d'experts reconnus dans le domaine de l'exportation agroalimentaire que le Groupe Export tient à remercier chaleureusement : Louis Turcotte, directeur supérieur, financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury, Benoit Tétrault, directeur des investissements, Agroalimentaire et santé chez Fonds de solidarité FTQ, Eric Waterman, vice-président, Agroalimentaire chez Inno-centre, Pascale Daigneault, agente principale de développement de l'industrie chez Agriculture et Agroalimentaire Canada et Martin Lemire, vice-président chez EDIKOM et L'actualité ALIMENTAIRE.

« Au nom du jury, je remercie toutes les entreprises qui ont déposé leur dossier de candidature cette année. Les membres du jury ont pu constater la qualité et l'excellence du travail colossal accompli par les entreprises au cours de la dernière année. Confrontés à une nouvelle réalité engendrée par la pandémie, les entreprises ont fait preuve d'une agilité et d'une capacité d'adaptation qui témoignent de la culture d'innovation, qui devient primordiale dans les marchés d'exportation internationaux », précise Louis Turcotte, directeur supérieur, financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury des Prix Alizés.

Cette remise de prix a été rendue possible grâce à la participation de nombreux partenaires : FAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Inno-centre, Agro-Québec, Sophie Côté Assurance-Crédit Inc., L'actualité ALIMENTAIRE et Comexposium - SIAL Canada.

Le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde

