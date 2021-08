Les Mosaïcultures à Québec l'été prochain - La plus spectaculaire exposition jamais présentée !

C'est en ces termes que la directrice générale et vice-présidente des Mosaïcultures Internationales, Mme Lise Cormier, s'exprimait aujourd'hui en rencontre de presse au parc du Bois-de-Coulonge, où se tiendront les Mosaïcultures de Québec du 24 juin au 10 octobre 2022. Pendant 109 jours, les visiteurs d'ici et d'ailleurs pourront admirer près de 200 œuvres regroupées dans 20 tableaux majestueux créés avec plus de six (6) millions de plantes !

Placée sous le thème Il était une fois… la Terre, l'exposition constituera un hymne à la beauté de la vie sur notre planète, présentée dans un site enchanteur dont le passé historique sera également mis en valeur. Parmi les œuvres les plus grandioses et spectaculaires, il y aura notamment la Pergola du lieutenant-gouverneur du Québec, le Fleuve aux grandes eaux, les Animaux d'Afrique, le Laboureur, la Terre Mère et plusieurs autres.

Une logistique bien ficelée

Cet événement écoresponsable de niveau 3 selon les normes du Bureau de normalisation du Québec représente un défi de taille sur le plan logistique, notamment en ce qui a trait à l'affluence. Or, les organisateurs ont convenu d'un partenariat avec l'Université Laval rendant ainsi disponibles 8 500 places de stationnement.

Dans cette même veine, les responsables de l'événement ont annoncé qu'une rencontre virtuelle d'information visant les résidents à proximité du secteur, organisée en collaboration avec la Ville de Québec, se tiendra le 21 septembre prochain afin de répondre à toutes les interrogations qui pourraient survenir quant à la présentation des Mosaïcultures Québec 2022.

Des appuis majeurs

Par ailleurs, la vice-présidente exécutive et directrice générale des Mosaïcultures a tenu à remercier les différents ordres de gouvernement qui ont confirmé aujourd'hui leur appui financier pour soutenir cet événement d'importance à Québec. La tenue des Mosaïcultures de Québec contribuera à la relance touristique dans la Capitale-Nationale avec des retombées économiques de plus de 25 millions $ pour la région et de plus de 46 millions $ pour la province.

« Je tiens à souligner les contributions d'Ottawa et de Québec ainsi que de la Ville de Québec sans qui cette exposition n'aurait pu voir le jour. Je me permets également de remercier d'une façon toute particulière la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Québec, Mme Geneviève Guilbault, qui nous a fait confiance en donnant son appui inconditionnel au projet dès le départ. À mon point de vue, Mme Guilbault a été et demeurera une importante ambassadrice de cette édition des Mosaïcultures qui sera impressionnante et mémorable », a souligné Mme Cormier, conceptrice de toutes les éditions des Mosaïcultures depuis 20 ans.

Parmi les partenaires confirmés du secteur privé, mentionnons, entre autres, Loto-Québec, QSL, Desjardins, Laura Secord, Groupe Biscuits Leclerc, Ubisoft, Telus, le Port de Québec, Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Groupe Océan, Dollywood, Béton Provincial Ltée et la Distillerie Stadaconé.

Précisons que le logo de l'événement a été spécialement conçu pour l'édition de Québec. Le nom Mosaïcultures Québec 2022 est accompagné d'une fleur de lys qui accueille un papillon sur l'une de ses pétales. Un logo qui traduit bien le slogan de l'exposition : « Envolez-vous vers Québec… pour découvrir une histoire racontée par 6 millions de fleurs et de plantes ! » La population est conviée à visiter le site mosaiculture.ca et à suivre les pages Facebook et Instagram tout au long de l'année pour en apprendre davantage sur cet événement d'envergure.

À propos des Mosaïcultures

Considérée comme la leader internationale en matière de mosaïcultures, la corporation à but non lucratif Mosaïcultures Internationales de Montréal a été créée en 1999. Depuis sa création, elle a organisé 5 compétitions internationales, 7 expositions et a réalisé plus de 100 œuvres présentées dans une vingtaine de pays, pour le plus grand émerveillement de 15 millions de visiteurs, qui ont déclaré un taux de satisfaction de 100 %.

