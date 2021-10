Les missions commerciales fêtent leurs 25 ans avec le retour des destinations internationales

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Après 2 ans où la réalisation de missions commerciales à l'étranger était impossible, les Missions commerciales de l'Université Laval prépare son retour à l'international en mai 2022, afin d'y représenter plus de 40 entreprises québécoises. Ce retour à la normale coïncide avec le 25e anniversaire de l'OBNL. L'organisme s'affaire donc à planifier des missions commerciales au Royaume-Uni, au Benelux (union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg) et à Toronto en mai 2022.

« En ciblant les marchés de Toronto, du Benelux et du Royaume-Uni pour nos missions en mai 2022, nous visons être de nouveau parmi les premières organisations à offrir aux étudiants et aux entreprises québécoises une occasion de rayonner hors de la province. Ces destinations affichent un dynamisme économique et une proactivité quant aux mesures sanitaires qui sont rassurantes pour tous », affirme Antoine Cauchon, directeur général de l'organisation.

Pour les entreprises, c'est une opportunité en or : le risque est faible, les coûts sont minimes, mais les retombées possibles sont grandes. William Giroux, président de KaseMe Design, peut en témoigner : « Mon agent ne se laissait pas abattre par une réponse négative de partenaires potentiels. Il a trouvé une porte d'entrée pour que notre marque se retrouve sur la plateforme web d'une grande chaîne canadienne de commerce de détail. »

De plus, alors que le Québec vit une pénurie de main-d'œuvre, c'est une occasion en or pour les entreprises de recruter les talents directement à leur sortie de l'université.

Au cours du dernier quart de siècle, des étudiants de l'Université Laval ont pu représenter plus de 500 entreprises québécoises dans plus de 20 marchés. Les clients de l'organisation peuvent donc compter sur un service éprouvé, qui s'adapte aux réalités du terrain et sur un réseau de contacts mondial comportant plus de 750 diplômés et partenaires d'affaires.

SOURCE Missions commerciales de l’Université Laval

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue ou d'informations: Joçanne Prévost, Parcelle, [email protected], 418 580-6905

