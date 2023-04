Les mises en chantier d'habitations ont diminué en mars

OTTAWA ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en mars a diminué de 11 % (213 865) par rapport à février (240 927). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Mises en chantier d'habitations au Canada (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement) Bob Dugan, Économiste en chef, SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement) Société canadienne d'hypothèques et de logement, Logo (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Dans les centres urbains (centres de 10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 12 % en mars, pour se chiffrer à 192 545. Il a augmenté de 11 % dans le segment des logements collectifs et a diminué de 16 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 151 769 et à 40 776.

Parmi les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver, de Toronto et de Montréal, seule Vancouver a enregistré une hausse du nombre total de mises en chantier en mars. Cette hausse de 98 % s'explique par le fait que les mises en chantier de logements collectifs ont plus que doublé par rapport à février. À Montréal et à Toronto, elles ont diminué respectivement de 12 % et de 26 %.

Dans les régions rurales, les données désaisonnalisées annualisées (DDA) mensuelles sur les mises en chantier d'habitations sont estimées à 21 320.

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 240 669 en mars, en baisse de 6 % par rapport à 254 658 en février. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de 6 mois des DDA mensuelles de mises en chantier d'habitations dans l'ensemble des régions du Canada.

« Malgré la baisse à l'échelle nationale en mars, les DDA de mises en chantier d'habitations et la tendance semblent revenir à leurs niveaux d'avant la pandémie. Comme les taux d'intérêt demeurent élevés, les promoteurs et les constructeurs continuent d'avoir de la difficulté à mettre en chantier de nouveaux ensembles d'habitations. Nous devrons trouver des moyens novateurs d'accroître l'offre de logements afin de répondre à la demande et, ultimement, d'améliorer l'abordabilité », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Faits saillants :

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données d'avril le 15 mai à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site web au https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/, et suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 h6abitants et plus











































Maisons individuelles Autres Tous les logements



























































































mars

2022 mars

2023 % mars 2022 mars 2023 % mars 2022 mars 2023 %









































Provinces (10 000+)



























































T.-N.-L.

29 10 -66 14 2 -86 43 12 -72









































Î.-P.-É.

20 7 -65 53 7 -87 73 14 -81









































N.-É.

60 92 53 75 139 85 135 231 71









































N.-B.

17 19 12 269 42 -84 286 61 -79









































Atlantique

126 128 2 411 190 -54 537 318 -41









































Qc

484 224 -54 3 497 1 575 -55 3 981 1 799 -55









































Ont.

1 630 1 102 -32 4 584 4 690 2 6 214 5 792 -7









































Man.

103 110 7 434 496 14 537 606 13









































Sask.

104 56 -46 56 158 182 160 214 34









































Alb.

1 079 698 -35 1 200 1 311 9 2 279 2 009 -12









































Prairies

1 286 864 -33 1 690 1 965 16 2 976 2 829 -5









































C.-B.

646 399 -38 1 745 3 619 107 2 391 4 018 68









































Canada(10 000+) 4 172 2 717 -35 11 927 12 039 1 16 099 14 756 -8









































Régions métropolitaines



























































Abbotsford-Mission 42 20 -52 45 13 -71 87 33 -62









































Barrie

65 45 -31 287 33 -89 352 78 -78









































Belleville - Quinte West 9 3 -67 0 4 ## 9 7 -22









































Brantford

30 21 -30 28 33 18 58 54 -7









































Calgary

543 341 -37 699 753 8 1 242 1 094 -12









































Chilliwack

48 9 -81 174 0 -100 222 9 -96









































Drummondville 33 8 -76 27 37 37 60 45 -25









































Edmonton

454 282 -38 462 525 14 916 807 -12









































Fredericton

6 7 17 195 4 -98 201 11 -95









































Greater/Grand Sudbury 10 5 -50 17 4 -76 27 9 -67









































Guelph

21 3 -86 0 255 ## 21 258 ##









































Halifax

41 41 - 56 123 120 97 164 69









































Hamilton

75 19 -75 152 46 -70 227 65 -71









































Kamloops

19 3 -84 5 8 60 24 11 -54









































Kelowna

52 62 19 149 207 39 201 269 34









































Kingston

7 13 86 0 15 ## 7 28 300









































Kitchener-Cambridge-Waterloo 58 97 67 275 58 -79 333 155 -53









































Lethbridge

7 5 -29 6 0 -100 13 5 -62









































London

97 32 -67 107 164 53 204 196 -4









































Moncton

3 1 -67 74 2 -97 77 3 -96









































Montréal

141 61 -57 1 756 757 -57 1 897 818 -57









































Nanaimo

37 13 -65 30 9 -70 67 22 -67









































Oshawa

90 47 -48 66 32 -52 156 79 -49









































Ottawa-Gatineau 199 129 -35 1 119 1 155 3 1 318 1 284 -3









































Gatineau

64 30 -53 457 103 -77 521 133 -74









































Ottawa

135 99 -27 662 1 052 59 797 1 151 44









































Peterborough

29 17 -41 0 0 - 29 17 -41









































Québec

107 44 -59 766 239 -69 873 283 -68









































Red Deer

2 3 50 0 2 ## 2 5 150









































Regina

28 5 -82 39 70 79 67 75 12









































Saguenay

14 3 -79 20 11 -45 34 14 -59









































St. Catharines-Niagara 55 56 2 80 40 -50 135 96 -29









































Saint John

7 5 -29 0 0 - 7 5 -29









































St. John's

28 10 -64 14 2 -86 42 12 -71









































Saskatoon

70 50 -29 16 61 281 86 111 29









































Sherbrooke

22 12 -45 74 118 59 96 130 35









































Thunder Bay

0 0 - 0 0 - 0 0 -









































Toronto

546 402 -26 2 617 2 780 6 3 163 3 182 1







































Trois-Rivières

13 6 -54 6 41 ## 19 47 147









































Vancouver

261 193 -26 902 2 823 213 1 163 3 016 159









































Victoria

60 28 -53 61 297 387 121 325 169









































Windsor

50 14 -72 10 34 240 60 48 -20









































Winnipeg

78 97 24 305 436 43 383 533 39









































Toutes les régions

3 457 2 212 -36 10 639 11 191 5 14 096 13 403 -5









































Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.























































Source : SCHL





























































## non calculable / valeurs extrêmes





































































































































































































































































































Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)











































Maisons individuelles Autres Tous les logements



























































































février

2023 mars

2023 % février 2023 mars 2023 % février 2023 mars 2023 %









































Provinces (10 000+)



























































T.-N.-L.

545 470 -14 3 26 ## 548 496 -9









































Î.-P.-É.

403 288 -29 192 84 -56 595 372 -37









































N.-É.

1 481 1 866 26 2 465 1 735 -30 3 946 3 601 -9









































N.-B.

1 380 1 232 -11 144 573 298 1 524 1 805 18









































Qc

5 677 3 556 -37 33 111 23 447 -29 38 788 27 003 -30









































Ont.

19 261 16 343 -15 76 846 59 038 -23 96 107 75 381 -22









































Man.

1 780 1 564 -12 6 612 5 952 -10 8 392 7 516 -10









































Sask.

565 804 42 5 232 1 896 -64 5 797 2 700 -53









































Alb.

12 305 9 839 -20 17 392 15 838 -9 29 697 25 677 -14









































C.-B.

5 359 4 814 -10 29 033 43 180 49 34 392 47 994 40









































Canada (10 000+) 48 756 40 776 -16 171 030 151 769 -11 219 786 192 545 -12









































Canada (toutes les régions) 64 021 56 468 -12 176 905 157 395 -11 240 927 213 865 -11









































Régions métropolitaines



























































Abbotsford-Mission 272 227 -17 924 156 -83 1 196 383 -68









































Barrie

889 1 121 26 1 728 396 -77 2 617 1 517 -42









































Belleville - Quinte West 192 91 -53 348 48 -86 540 139 -74









































Brantford

592 250 -58 636 396 -38 1 228 646 -47









































Calgary

5 608 5 093 -9 10 164 9 036 -11 15 772 14 129 -10









































Chilliwack

139 89 -36 139 0 -100 199 89 -55









































Drummondville 93 85 -9 360 444 23 453 529 17









































Edmonton

4 609 3 714 -19 6 492 6 300 -3 11 101 10 014 -10









































Fredericton 528 420 -20 84 48 -43 612 468 -24









































Greater/Grand Sudbury 7 651 215 -97 0 48 ## 7 651 263 -97









































Guelph

86 48 -44 4 068 3 060 -25 4 154 3 108 -25









































Halifax

320 816 155 2 052 1 476 -28 2 372 2 292 -3









































Hamilton

374 254 -32 864 552 -36 1 238 806 -35









































Kamloops

46 46 - 12 96 ## 58 142 145









































Kelowna

278 657 136 5 460 2 484 -55 5 738 3 141 -45









































Kingston

790 286 -64 240 180 -25 1 030 466 -55









































Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 079 1 204 12 3 840 696 -82 4 919 1 900 -61









































Lethbridge

89 97 9 72 0 -100 161 97 -40









































London

443 468 6 204 1 968 ## 647 2 436 277









































Moncton

185 124 -33 0 24 ## 185 148 -20









































Montréal

1 097 980 -11 10 286 9 075 -12 11 383 10 055 -12









































Nanaimo

180 115 -36 1 260 108 -91 1 440 223 -85









































Oshawa

413 547 32 336 384 14 749 931 24









































Ottawa-Gatineau 3 079 1 849 -40 11 448 13 860 21 14 527 15 709 8









































Gatineau

1 842 580 -69 6 288 1 236 -80 8 130 1 816 -78









































Ottawa

1 237 1 269 3 5 160 12 624 145 6 397 13 893 117









































Peterborough 160 262 64 0 0 - 160 262 64









































Québec

541 612 13 5 964 2 868 -52 6 505 3 480 -47









































Red Deer

64 59 -8 60 24 -60 124 83 -33









































Regina

134 77 -43 2 040 840 -59 2 174 917 -58









































Saguenay

685 121 -82 120 132 10 805 253 -69









































St. Catharines-Niagara 1 253 907 -28 3 420 480 -86 4 673 1 387 -70









































Saint John

275 248 -10 0 0 - 275 248 -10









































St. John's

494 497 1 0 24 ## 494 521 5









































Saskatoon

373 657 76 2 868 732 -74 3 241 1 389 -57









































Sherbrooke 186 165 -11 372 1 416 281 558 1 581 183









































Thunder Bay 90 79 -12 0 0 - 90 79 -12









































Toronto

7 695 5 516 -28 45 096 33 360 -26 52 791 38 876 -26









































Trois-Rivières 310 168 -46 408 492 21 718 660 -8









































Vancouver

2 968 2 485 -16 15 360 33 876 121 18 328 36 361 98









































Victoria

423 340 -20 3 228 3 564 10 3 651 3 904 7









































Windsor

307 375 22 2 364 408 -83 2 671 783 -71









































Winnipeg

1 531 1 339 -13 6 084 5 232 -14 7 615 6 571 -14









































Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.























































Source : SCHL



























































## non calculable / valeurs extrêmes





































































































































































SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Pour obtenir une entrevue avec un analyste de marché, veuillez contacter : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]