OTTAWA, ON, le 21 juin 2021 /CNW/ - La Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme (la Table ronde) reconnaît la décision du gouvernement fédéral de lever certaines restrictions liées à la quarantaine pour les Canadiens et les résidents permanents qui sont entièrement vaccinés, à compter du 5 juillet. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport aux mesures restrictives actuelles, ces changements représentent un premier pas modeste. Un besoin urgent se fait sentir au Canada quant à l'élaboration d'un plan adéquat et d'une politique sur les voyages qui se fonde sur la science, qui s'aligne sur ce qui se fait dans d'autres pays et qui ne tient pas compte de la nationalité.

Les Canadiens s'attendaient à plus

L'annonce d'aujourd'hui ne révèle pas aux Canadiens ce à quoi ils peuvent s'attendre alors que l'effort de vaccination se poursuit dans le pays. Les Canadiens et les entreprises canadiennes sont laissés dans l'ignorance. Le gouvernement fédéral n'a fourni aucun plan de réouverture complet pour les voyages internationaux et nationaux, particulièrement en ce qui concerne les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui visitent le Canada, conformément aux recommandations de son propre comité d'experts. Il ne fait aucun doute que les voyageurs entièrement vaccinés devraient être libres d'entrer au pays et d'en sortir, sans quarantaine ni restrictions. La COVID-19 ne reconnaît pas votre passeport, mais plutôt, votre vaccin. La nationalité n'a rien à voir avec la pandémie.

Les entreprises canadiennes qui comptent sur les voyageurs internationaux sont injustement lésées

L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement ne fait rien pour aider et améliorer l'industrie canadienne du voyage et du tourisme. Les entreprises canadiennes du secteur de l'hôtellerie comptent sur les voyageurs internationaux. En permettant aux Canadiens de voyager à l'étranger et en interdisant l'entrée au Canada de voyageurs étrangers entièrement vaccinés, le gouvernement désavantage considérablement les entreprises canadiennes qui, après un an et demi de pandémie, ont besoin d'une saison touristique estivale fructueuse pour survivre.

Les familles canadiennes avec de jeunes enfants ont été laissées pour compte

À leur arrivée au Canada, les enfants non vaccinés seront mis en quarantaine pendant 14 jours, et ce, même si leurs parents sont doublement vaccinés. Cette politique est presque sans précédent et ne reflète pas ce que font les partenaires internationaux du Canada en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au Canada, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admissibles à la vaccination. En raison de la quarantaine obligatoire pour les enfants, les familles canadiennes avec des enfants se voient en fait injustement empêcher de faire des voyages à l'étranger cet été. L'annonce d'aujourd'hui a ouvert la voie aux voyages internationaux à quelques privilégiés, en établissant principalement un système à deux niveaux qui favorise les voyages d'affaires et ceux des personnes n'ayant pas de jeunes enfants.

L'absurdité des restrictions de voyage actuelles du Canada

À l'heure actuelle, en Ontario, il est plus facile de se rendre à Rome que de conduire jusqu'à Rochester. Si vous vivez au Québec, il est plus facile de prendre l'avion pour Paris que de conduire jusqu'au Vermont.

Les Canadiens collaborent en se faisant vacciner; il est maintenant temps que le gouvernement fédéral donne des directives claires, opportunes et sécuritaires sur la réouverture du Canada aux voyageurs. Notre population, nos communautés et notre économie en dépendent.

SOURCE Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias : Randi Rahamim, [email protected]