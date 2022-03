Le dévoilement d'une initiative d'exportation sur trois ans a eu lieu lors de l'événement Bakery @ SIAL America cette semaine

ROME, 25 mars 2022 /CNW/ - ITALMOPA - Fondée en 1958 et comptant plus de 80 minoteries établies en Italie, l'Association italienne des meuniers a lancé une initiative ambitieuse pour promouvoir les exportations de farine de blé tendre de blé dur et de semoule biologiques aux États-Unis et au Canada et pour en faire connaître la qualité supérieure.

L'initiative, intitulée « Pure Flour from Europe : Your Organic and Sustainable Choice! » est cofinancée par la Commission européenne.

Farine et gruaux biologiques produits en Europe présentés dans le cadre de la nouvelle campagne d’ITALMOPA visant à stimuler les exportations vers les États-Unis et le Canada (PRNewsfoto/Pure Flour From Europe)

Le programme a fait ses débuts cette semaine à l'occasion de l'événement Bakery @ SIAL America, une foire commerciale internationale qui a eu lieu du 22 au 24 mars à Las Vegas. ITALMOPA comptait sur des représentants de trois des plus grands producteurs du groupe à son kiosque : Molino Grassi, Molino Casillo et Molino de Vita. Pendant la foire, l'association a organisé un événement privé à Eataly Las Vegas au cours duquel ont été servies des créations culinaires utilisant des farines biologiques produites par ses membres.

La campagne Pure Flour from Europe durera trois ans et comprendra des événements destinés aux consommateurs et aux professionnels au cours desquels on fera des démonstrations de produits menées par des chefs mettant en vedette des aliments italiens très appréciés comme la pizza, les pâtes, les pâtisseries et les pains. On organisera des campagnes sur les médias sociaux et de publicité, en plus de participer à d'importants salons commerciaux ciblant les secteurs de l'épicerie, des services alimentaires et de la fabrication d'aliments. L'initiative comprendra une visite éducative des minoteries de farines biologiques et de semoule en Italie.

« Nous voyons une excellente occasion d'accroître les exportations en Amérique du Nord de farine de blé tendre biologique et de semoule de blé dur depuis l'Italie. Plus que jamais, les cuisiniers et les chefs sont à la recherche d'ingrédients de qualité supérieure qui sont sains, nutritifs et cultivés sans engrais synthétiques. Ils veulent aussi respecter l'environnement, a déclaré le président d'ITALMOPA, Emilio Ferrari. La farine biologique de nos entreprises membres répond à tous ces besoins et rehausse la qualité de la plupart des créations culinaires. »

Les États-Unis et le Canada sont parmi les pays où la demande de produits biologiques est la plus forte, selon ITALMOPA, mais les statistiques sur les importations de farine biologique sont rares et sont considérées comme étant relativement faibles. L'objectif est d'accroître les exportations de près de 300 % par rapport à celles de 2020 pour le Canada et les États-Unis, et d'accroître d'au moins 20 % la connaissance et la notoriété des produits chez les consommateurs des deux pays cibles.

Pour ce faire, dans le cadre du programme POS EU Flour, on se concentrera sur cinq grands marchés urbains des États-Unis : Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas et New York. Au Canada, les provinces ciblées seront le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Selon ITALMOPA, ces marchés et ces provinces affichent tous une consommation importante d'aliments biologiques et une démographie qui pourront soutenir les prix souvent plus élevés des farines biologiques par rapport à ceux des farines conventionnelles.

À propos d'ITALMOPA

Fondée en 1958 et basée à Rome, ITALMOPA est la plus importante association de fabricants farine industrielle de l'Union européenne, représentant 82 minoteries en Italie. Les entreprises membres moulent de la farine pour la production de pâtes, de pains, de pâtisseries, de pizza et plus encore. ITALMOPA supervise un programme triennal d'information et de promotion des produits agricoles dans les pays tiers intitulé « Pure Flour from Europe : Your Organic and Sustainable Choice! » (acronyme : « POS EU FLOUR ») destiné aux marchés américain et canadien et cofinancé par la Commission européenne. Le programme sera en vigueur jusqu'en 2024.

Photos : Pour obtenir des images des produits de farine biologique et les logos du programme, cliquez ici. Veuillez attribuer les crédits photos à ITALMOPA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770526/Pure_Flour_From_Europe_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773235/ITALMOPA_Pure_Flour_from_Europe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770525/Pure_Flour_From_Europe_Horizontal_Footer.jpg

SOURCE ITALMOPA--PURE FLOUR FROM EUROPE

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource pour les médias aux États-Unis : Louise Kramer, [email protected] ou 917 734-1563