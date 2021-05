Les minorités visibles comme expert·e·s dans les médias une fois sur dix

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Un rapport de l'organisme Humanov·is publié par l'entremise de son nouveau programme Équiliste révèle que moins de 10 % des citations retrouvées dans les médias au Québec sont attribuables à des experts issu·e·s des minorités visibles. L'étude a notamment pris en compte des variables comme le genre et le type d'expertise et la représentation médiatique de ces expert·e·s a été comparée entre deux périodes situées avant et pendant la pandémie de COVID-19.

Le rapport intitulé Zoom sur la représentation médiatique des minorités visibles en tant qu'expert·e·s de contenu au Québec s'appuie sur la consultation de 1 012 articles de presse et couvre cinq thématiques : culture, économie, éducation, santé et société. Il explore les interventions médiatiques de personnes ayant le statut d'expert·e·s de contenu, amenées à commenter l'actualité dans les médias en lien avec leurs expertises professionnelles ou leur statut professionnel.

« Les résultats du rapport confirment ceux d'autres travaux sur le sujet, » affirme Selma Tannouche Bennani, directrice du projet Équiliste chez Humanov·is. « Par contre, nous les voyons comme une opportunité d'interpeller les personnes en position de recrutement (incluant les médias) afin qu'elles redoublent d'efforts pour inclure des profils diversifiés. »

« Il est essentiel que dans nos communautés et nos milieux professionnels, chacun·e à son niveau soit sensibilisé·e et outillé·e pour lutter contre les stéréotypes et favoriser l'inclusion de tou·te·s. C'est pourquoi la publication de ce rapport marque aussi le lancement de Équiliste, une ressource complète visant d'une part, à démystifier les stéréotypes à défaire et d'autre part, à faire le pont entre les personnes en position de recrutement et celles présentant des profils de compétences spécifiques, » ajoute madame Tannouche Bennani.

En examinant des corrélations entre certains facteurs et la représentation des minorités, le rapport Zoom sur la représentation médiatique des minorités visibles a permis de mettre en lumière plusieurs autres particularités.

On y observe notamment que les expert·e·s des minorités visibles sont appelé·e·s à commenter principalement des actualités dont les sujets concernent directement leurs communautés d'appartenance; que le taux de représentation médiatique est plus bas chez les femmes (44 %) que chez les hommes (56 %); et que la représentation des expert·e·s issu·e·s des minorités visibles a été en légère augmentation durant la pandémie de la COVID-19 (8 % pour la période avant contre 10 % pour la période après).

Le projet Équiliste ainsi que le rapport Zoom sur la représentation médiatique des minorités visibles en tant qu'expert·e·s de contenu au Québec ont vu le jour grâce à l'appui financier du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM).

À propos d'Humanov·is

Expert en mobilisation de connaissances, avec des pratiques innovantes de transfert et des approches interdisciplinaires, Humanov·is aide à maximiser l'impact de projets complexes, à renfoncer les capacités d'intervention et facilite « l'agir collectivement ». En réunissant un réseau de partenaires, dans un espace de collaboration et de cocréation ouvert et non hiérarchique, chaque initiative à laquelle Humanov·is est associé - qu'elle émerge d'une organisation, d'un groupe de recherche ou d'une communauté - vise à produire des changements réels et durables.

À propos d'Équiliste

Propulsé par Humanov·is, Équiliste est un projet dont l'objectif est de challenger la norme, pour rendre visible des profils de compétences qui sont moins souvent représentés dans les médias ou en emploi.

Avec Équiliste, le genre, l'origine ethnique, le handicap, ou l'âge deviennent secondaires : seules les compétences sont mises de l'avant.

