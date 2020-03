Les ministres Marguerite Blais, Sylvie D'Amours et Nadine Girault annoncent la construction d'une maison des aînés à Sainte-Agathe-des-Monts

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D'Amours, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de Bertrand, Nadine Girault, annoncent aujourd'hui qu'une maison des aînés sera construite à Sainte-Agathe-des-Monts.

Cette maison des aînés, qui mettra 48 places à la disposition de la population de la région, sera située au coin de la rue Dazé et du chemin du Tour du Lac. Ce site permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de quatre unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations mieux adaptées aux besoins des proches aidants. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention de cette main-d'œuvre.

Citations :

« Notre gouvernement transforme les milieux d'hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques, et cette construction d'une maison des aînés à Sainte-Agathe-des-Monts démontre notre action dans ce dossier. Ce nouveau standard de qualité améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Par la réalisation de ce projet de maison des aînés, notre gouvernement témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour offrir aux aînés la meilleure qualité de vie possible. Il s'agit d'un véritable gain pour notre région, qui résulte d'un engagement historique, à même de changer les choses de manière durable, en cohérence avec les besoins réels de la communauté. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous voulons toutes et tous que les aînés de notre communauté aient accès à des milieux de vie de qualité. Nous souhaitons que ces milieux favorisent leur épanouissement, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité et qu'ils contribuent ainsi à leur mieux-être physique et psychosocial. Le projet annoncé aujourd'hui démontre que notre gouvernement et tout particulièrement madame Blais et ses équipes font des choix cohérents à cet égard, pour fournir les meilleurs services possible aux gens de la région, et nous pouvons en être très fiers. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée de Bertrand

Faits saillants :

Cette maison des aînés s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée qui va nécessiter un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars de la part du gouvernement du Québec.

D'ici la fin de 2022, ce sont 2 600 nouvelles places qui seront construites en maisons des aînés ou en maisons alternatives.

Par ailleurs, 2 500 places en CHSLD feront quant à elles l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Toutes les places prévues ont été déterminées selon une démarche rigoureuse, pour chacune des régions du Québec, par un croisement des plus récentes données de la liste d'attente en hébergement avec les projections du nombre de places supplémentaires qui seront requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population.

Liens connexes :

Pour plus de détails : www.msss.gouv.qc.ca/presse.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756