Les ministres Marguerite Blais et Sonia LeBel annoncent un programme de soutien financier à l'intention des CHSLD privés non conventionnés

QUÉBEC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale, Sonia LeBel, ont annoncé aujourd'hui un financement qui permettra le déploiement d'un programme de soutien au rehaussement du taux horaire des infirmières techniciennes et des infirmières auxiliaires œuvrant dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés (CHSLD privés non conventionnés).

Ce programme de subvention gouvernementale aidera ces établissements en leur donnant accès, à certaines conditions, à un financement leur permettant d'offrir des taux horaires, excluant les primes, allant jusqu'à 25,55 $ pour les infirmières auxiliaires et jusqu'à 28,98 $ pour les infirmières techniciennes.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à répondre aux enjeux de main-d'œuvre présents au sein des CHSLD privés non conventionnés, et ce, afin d'être en mesure d'améliorer les soins et services offerts aux résidents dans ces milieux.

Les CHSLD privés non conventionnés participant, à titre d'employeurs, à la détermination des conditions de travail devront, pour être éligibles à ce programme, en convenir avec les employés visés ou leurs représentants syndicaux, le cas échéant.

Citations :

« La bonification du financement proposée permettra d'atténuer le problème de rareté de la main-d'œuvre auquel sont confrontés les CHSLD privés non conventionnés. Il s'agit d'un nouveau pas vers l'harmonisation de la qualité des soins et des services dans l'ensemble des CHSLD du Québec, qu'ils soient publics ou privés. La qualité des soins et des services rendus dans ces milieux de vie est une priorité. Notre gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour harmoniser les services offerts aux aînés en perte d'autonomie, et je remercie ma collègue, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et ses équipes d'avoir contribué à la mise en œuvre de ce programme d'aide financière. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Notre gouvernement a à cœur de soutenir les CHSLD privés non conventionnés en leur permettant d'offrir des taux horaires compétitifs aux infirmières techniciennes et infirmières auxiliaires qui œuvrent auprès des personnes en perte d'autonomie, ce qui est d'autant plus crucial dans un contexte de crise sanitaire comme celui que nous traversons. Toutefois, nous voyons encore plus loin et mettons en place un soutien pérenne qui se fera au bénéfice des personnes hébergées dans ces milieux de vie, qui pourront avoir accès aux mêmes niveaux de services que partout ailleurs dans le réseau public. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale

Faits saillants :

Soulignons que cette mesure est indépendante des mesures touchant la crise sanitaire et que le financement proposé continuera d'être octroyé dans les CHSLD privés non conventionnés après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Rappelons qu'au printemps dernier, dans le contexte de l'urgence sanitaire de la COVID-19, une prime d'exposition clinique de 8 % a été annoncée notamment pour les infirmières et les infirmières auxiliaires des milieux d'hébergement privés. De plus, une prime de reconnaissance de 4 % a été octroyée aux autres employés non cadres de ces milieux.

