Les ministres Marguerite Blais et Marie-Eve Proulx et le député Denis Tardif donnent le coup d'envoi des travaux de construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, et le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, se réjouissent aujourd'hui du lancement officiel des travaux de construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup, un projet qui offrira à la population 120 places en chambre individuelle avec toilette et douche adaptée, dans un milieu de vie à dimension humaine.

Cette maison des aînés et alternative, qui sera située sur la rue Sainte-Anne, sera constituée de dix unités de vie de 12 places chacune. 96 de ces places seront réservées aux personnes aînées, et 24 autres seront destinées aux adultes ayant des besoins spécifiques. Le projet représente un investissement de 60,3 M$, assumé entièrement par le gouvernement du Québec, et les travaux devraient être complétés d'ici l'automne 2022. La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Ce nouveau type d'hébergement a été entièrement repensé pour rappeler davantage un domicile et favoriser les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. Soulignons également l'aspect sécuritaire des lieux, entre autres sur le plan de l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion.

« Avec le début de ces travaux s'ouvre une nouvelle ère pour la communauté de Rivière-du-Loup, qui pourra disposer d'un milieu de vie à échelle humaine, où chaque personne hébergée pourra se sentir chez elle et y accueillir ses proches. C'est ce que nous voulions faire avec ce grand projet de société novateur : offrir un environnement encore mieux adapté aux standards de sécurité et de bien-être actuels, en tenant compte des besoins de chaque personne au quotidien, et de manière évolutive. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Il s'agit d'une étape importante vers la réalisation de ce beau projet qui témoigne de la volonté d'offrir aux aînés et aux adultes la meilleure qualité de vie possible. Les résidents y seront en sécurité, s'y sentiront bien et pourront s'y épanouir. Je suis heureuse de l'annonce du début des travaux, car bientôt la communauté pourra bénéficier de ces services essentiels. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Par son appui à la concrétisation de ce projet, notre gouvernement démontre qu'il a à cœur de répondre aux besoins de notre région en matière d'hébergement et de soins de longue durée, notamment à ceux des personnes en perte d'autonomie et de leurs proches. Il s'agit d'un véritable gain de qualité de vie pour les gens d'ici, et je me réjouis de savoir que d'ici peu, 120 personnes pourront en bénéficier. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Il est à noter que le nombre de places prévues dans ce projet a été déterminé selon une démarche rigoureuse, par un croisement des plus récentes données de la liste d'attente en hébergement avec les projections du nombre de places supplémentaires qui seront requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population.

Cette maison des aînés et alternative s'inscrit dans une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Dans le cadre de cette transformation, le gouvernement s'engage à construire plus de 3 400 places sur l'ensemble du territoire, en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives, grâce à des investissements de 2,1 G$, dont 2 600 places seront livrées d'ici 2022.

