Les ministres Marguerite Blais et Marie-Eve Proulx annoncent un investissement de 259 604 $ pour favoriser le mieux-être des aînés des MRC de Kamouraska, de L'Islet et de Montmagny

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, annoncent aujourd'hui que l'école de musique Destroismaisons, de La Pocatière, se voit remettre une aide financière maximale de 259 604 $ pour maintenir et déployer des services de musique-thérapie pour les personnes aînées des MRC de Kamouraska, de L'Islet et de Montmagny.

Cette somme, attribuée pour une période de deux ans dans le cadre de l'appel de projet 2019-2020 du volet Soutien aux actions locales et régionales du programme Québec ami des aînés (QADA), vise à améliorer la qualité de vie, à favoriser la mobilité et à briser l'isolement des personnes aînées par la réalisation de plus de 800 ateliers de musique-thérapie. Le projet se déroulera jusqu'au 1er juillet 2022.

Citations :

« Notre objectif global est de favoriser des environnements sains et sécuritaires, qui soutiennent le plein épanouissement des personnes aînées, de même que leur participation active à la société. La musicothérapie en offre un bon exemple, en mettant à la disposition des personnes une pratique artistique qui rassemble les gens et leur permet de développer des compétences qui leur servent dans toutes les sphères de la vie. Tous nos efforts sont tournés vers cette richesse humaine que nous avons à cœur de préserver et de développer. Nos partenaires du milieu peuvent donc compter sur un appui accru afin de mener à bien de nombreux projets locaux, régionaux et nationaux au bénéfice des aînés de leur communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Le projet de l'école de musique Destroismaisons est une initiative de cœur et de passion. Ce financement contribuera certainement au dynamisme de la communauté, tout en faisant de la région un lieu où il fait bon vieillir. C'est important de favoriser les échanges intergénérationnels et le respect des valeurs de chacun. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Rappelons que cette somme découle de l'édition 2019-2020 du programme QADA, qui offre un soutien financier global de 14 M$ pour l'ensemble du territoire québécois. Ce montant a pour but de soutenir 17 projets à portée nationale et 64 projets à portée locale et régionale, tous destinés à améliorer les conditions de vie des aînés, en soutenant la participation de ces derniers à la vie sociale et récréative et en rendant leurs milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires, entre autres.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur ce financement et ses déclinaisons ou sur le programme concerné, il est possible de consulter Québec.ca/qada.

