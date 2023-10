ST. JOHN'S, NL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables du tourisme ont conclu aujourd'hui la réunion du Conseil canadien des ministres du Tourisme (CCMT) de 2023. L'événement a été coprésidé par l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et par l'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador. Les coprésidents ont reconnu les territoires traditionnels de nombreux groupes autochtones ainsi que les diverses histoires et cultures des Béothuks, des Mi'kmaqs, des Innus et des Inuits de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le tourisme représente l'une des principales industries du Canada et constitue un moteur économique pour les communautés de partout au pays. Les ministres ont discuté des mesures que les gouvernements peuvent prendre, dans le respect des compétences de chaque ordre de gouvernement, pour favoriser au mieux sa réussite actuelle et future. Le secteur du tourisme soutient de multiples industries, lesquelles représentent environ 10 % de l'ensemble des emplois et du produit intérieur brut (PIB) en 2022. L'offre diversifiée des parcs nationaux et des sites historiques à travers le Canada constitue une partie intégrante de l'offre touristique au pays, contribuant à préserver notre patrimoine environnemental tout en contribuant à la croissance économique.

Cette année, le CCMT s'est notamment concentré sur trois thèmes, soit la main-d'œuvre dans le secteur du tourisme au Canada, l'accès aux destinations et la croissance économique. Les ministres ont pris connaissance des travaux complétés par les groupes de travail du CCMT qui se penchent sur ces questions qui regroupent des pratiques exemplaires et les contributions de divers intervenants. Alors que la croissance du tourisme autochtone demeure une priorité, les groupes de travail ont également partagé certaines observations recueillies dans le cadre de consultations avec différentes organisations touristiques autochtones. Les ministres ont reconnu les impacts majeurs que les phénomènes météorologiques extrêmes ont eu sur le secteur du tourisme cette année, lesquels sont susceptibles de se poursuivre dans les années à venir.

La croissance continue du tourisme au Canada est tributaire des progrès réalisés dans plusieurs secteurs d'activités clés, dont les plus importants sont les transports, la main-d'œuvre et l'immigration. Les ministres du CCMT ont convenu qu'ils continueront de collaborer sur ces questions et de travailler avec les collègues de leurs cabinets respectifs. Ils ont également considéré opportun de consulter, au niveau administratif et des groupes de travail, avec les membres d'autres forums fédéraux-provinciaux-territoriaux.

Les ministres ont noté que le transport et l'accès aux destinations sont des moteurs fondamentaux du tourisme. Tous les ministres se sont engagés à explorer les intersections entre le tourisme et le transport, à veiller à ce que le Canada s'efforce d'améliorer l'accès aux transports aériens et à développer des options de transport durables dans toutes les régions du pays. Le cas échéant, les ministres s'efforceront de collaborer avec leurs collègues des transports respectifs pour accroître la compétitivité.

Concernant la croissance économique, le CCMT poursuivra l'analyse en continue de la manière dont le secteur attire les investissements, consultera plus avant les responsables du tourisme autochtone et évaluera en profondeur les défis auxquels les entreprises touristiques sont confrontées. Les groupes de travail du CCMT poursuivront leurs efforts au cours de l'année à venir et les ministres examineront les progrès accomplis à la réunion du CCMT de 2024.

Lors de la première journée, des intervenants de l'industrie ont été invités afin de présenter certains des défis auxquels est confronté le secteur du transport aérien à travers le Canada. Les ministres ont également assisté à une présentation de Destination Canada portant sur les tendances et les prévisions en matière de marketing touristique. Les ministres ont en outre discuté de la récente Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Les ministres des provinces et des territoires ont salué la possibilité de travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du nouveau conseil ministériel fédéral et d'explorer les manières dont cette nouvelle stratégie peut appuyer leurs objectifs et leurs priorités respectifs, en respectant les rôles et responsabilités de chaque gouvernement.

Au terme d'une période ayant comporté de nombreux défis, le tourisme au Canada connaît aujourd'hui une reprise soutenue. Les recettes générées par le secteur, le nombre de visiteurs internationaux et le (PIB) lié au tourisme ont augmenté de manière importante par rapport à 2022. L'avenir semble prometteur, puisque la contribution du tourisme au PIB du Canada pourrait doubler au cours de la prochaine décennie. Les ministres sont impatients de poursuivre leur collaboration en vue de soutenir la reprise complète du secteur touristique et la poursuite de sa croissance, afin qu'il puisse continuer à créer des emplois et générer des possibilités pour les Canadiennes et les Canadiens.

« Le tourisme au Canada a un énorme potentiel et nous travaillons ensemble pour le saisir. Le Conseil canadien des ministres du Tourisme est l'un des nombreux moyens par lesquels les gouvernements collaborent pour soutenir notre industrie touristique, afin qu'elle puisse continuer à appuyer les communautés à l'échelle pancanadienne. Les discussions productives de cette semaine nous aideront à aller de l'avant, à créer des emplois et à accueillir davantage de touristes au Canada! »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« J'ai eu le plaisir de coprésider la réunion du Conseil canadien des ministres du Tourisme de 2023 avec ma collègue, l'honorable Soraya Martinez Ferrada. Plus le temps passe, plus nous nous éloignons des effets dévastateurs de la pandémie, mais celle-ci demeure un problème qui exige notre collaboration, notre attention et notre soutien continus. Cela dit, je quitte la réunion avec un regain d'optimisme quant à ce que nous pouvons accomplir et au potentiel que recèle l'industrie canadienne du tourisme. »

- L'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le tourisme stimule la croissance économique et apporte une contribution sociale et culturelle importante aux communautés et aux entreprises partout au pays. En travaillant ensemble, les gouvernements partout au Canada peuvent continuer à faire croître le secteur du tourisme et éliminer les obstacles qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel touristique. En tant que nouveau coprésident du Conseil canadien des ministres du Tourisme, je me réjouis de collaborer avec mes collègues des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de créer une économie du tourisme plus compétitive à l'échelle mondiale pour le Canada. »

- L'honorable Joseph Schow, ministre du Tourisme et des Sports de l'Alberta

L' Alberta sera la nouvelle coprésidente du CCMT en 2024.

sera la nouvelle coprésidente du CCMT en 2024. De janvier à mai 2023, le Canada a accueilli plus de 5,2 millions de touristes internationaux, ce qui représente une augmentation du nombre d'arrivées par rapport à la même période en 2022, où il en avait accueilli 2,7 millions.

a accueilli plus de 5,2 millions de touristes internationaux, ce qui représente une augmentation du nombre d'arrivées par rapport à la même période en 2022, où il en avait accueilli 2,7 millions. Le Manitoba est toujours en période de transition et n'est pas partie prenante à ce communiqué.

