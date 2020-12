Les ministres Dubé et Blais accueillent le rapport d'étape du Protecteur du citoyen sur la gestion de la pandémie de la COVID-19 dans les CHSLD

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, prennent acte des conclusions présentées dans le rapport d'étape produit par le Protecteur du citoyen, intitulé La COVID-19 dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie : Apprendre de la crise et passer à l'action pour respecter les droits et la dignité des personnes hébergées.

Ce rapport d'étape cherche à dresser certains constats liés aux mesures mises en œuvre lors de la première vague de la pandémie dans les CHSLD. Il présente également des priorités d'actions destinées à guider le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que les établissements du réseau dans les décisions à prendre et les gestes à poser à court terme. Ces priorités sont les suivantes :

humaniser les soins et valoriser les proches aidants ;

stabiliser le personnel et les effectifs ;

renforcer le leadership local ;

optimiser les ressources en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI) ;

améliorer la communication et la collaboration.

Il importe de souligner que le gouvernement a tiré des leçons des difficultés éprouvées pendant la première vague, qui rejoignent les priorités présentées par le Protecteur du citoyen. Il s'est rapidement mis en action pour y remédier. Ainsi, dans le cadre de son plan d'action visant à lutter contre une deuxième vague, des mesures importantes ont été proposées et mises en œuvre pour préparer le réseau à faire face à la vague qui sévit à l'heure actuelle. Parmi ces mesures, mentionnons :

le maintien d'un accès sécuritaire aux CHSLD pour les proches aidants ;

la formation de près de 7 000 préposés en CHSLD et l'intégration de 3000 autres prochainement ;

l'interdiction de la mobilité des préposés aux bénéficiaires et sa réduction au minimum pour les infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnels de la santé ;

la nomination d'un gestionnaire responsable pour chacun des CHSLD du réseau ;

le renforcement des pratiques en prévention et contrôle des infections (PCI) dans les milieux de vie pour aînés, incluant la formation de 17 000 champions PCI ;

la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement en produits critiques, dont certains équipements de protection individuelle ;

la refonte du processus de transmission des directives pour en améliorer la cohérence, la compréhension et la communication au sein des milieux, en temps opportun.

« À la lumière des conclusions que nous offre ce rapport d'étape, je constate que nous sommes déjà engagés sur la bonne voie, ayant déjà mis en œuvre toutes les actions proposées dans le cadre de notre plan pour affronter la deuxième vague. Nos efforts de stabilisation du personnel, entre autres, en témoignent, de même que les mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections déployées dans l'ensemble du réseau. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Dès le printemps dernier, nous en sommes arrivés aux mêmes conclusions que le Protecteur du citoyen, et n'avons pas attendu pour agir concrètement. En renforçant la gouvernance au sein de chaque CHSLD et en nous assurant d'offrir des soins qui tiennent davantage compte du mieux-être global des personnes, nous avons pris les moyens pour mieux affronter cette deuxième vague et améliorer durablement les services d'hébergement et les soins de longue durée destinés notamment aux personnes aînées. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

En plus des priorités d'actions présentées, le présent rapport vise également à rendre compte des travaux réalisés jusqu'à maintenant par le Protecteur du citoyen dans le cadre de son enquête, de même que de ceux qui sont encore à venir. Le rapport d'étape est notamment basé sur des témoignages recueillis à la suite d'un appel de témoignages. L'enquête terrain ainsi que l'analyse de la documentation reçue et de la documentation scientifique se poursuivent afin de produire le rapport final qui présentera des recommandations formelles.

