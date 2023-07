OTTAWA, ON, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture (CCMPA) s'est réuni les 27 et 28 juin 2023 à Ottawa (Ontario). Les ministres ont discuté de la collaboration nécessaire pour gérer la menace des espèces aquatiques envahissantes, continuer de soutenir la durabilité et le bien-être économique du secteur du poisson et des fruits de mer, et protéger l'avenir du poisson, de son habitat, et des pêches et de l'aquaculture dans un contexte de changements climatiques.

Ministres assistant en personne, de gauche à droite : l’honorable Steve Craig, ministre des Pêches et de l'Aquaculture (Nouvelle-Écosse); l’honorable Margaret Johnson, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (Nouveau-Brunswick); l’honorable Greg Nesbitt, ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord (Manitoba); l’honorable Graydon Smith, ministre des Richesses naturelles et des Forêts (Ontario); l’honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne (Canada); l’honorable Dana Skoropad, ministre de l’Environnement (Saskatchewan); l’honorable Elvis Loveless, ministre des Pêches, des Forêts et de l'Agriculture (Terre-Neuve-et-Labrador); l’honorable David Akeeagok, ministre du Développement économique et des Transports (Nunavut). (Groupe CNW/Canadian Council of Fisheries and Aquaculture Ministers’ Meetings)

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le ministre des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario, l'honorable Graydon Smith, ont coprésidé la réunion, à laquelle ont assisté leurs homologues et représentants provinciaux et territoriaux.

Les ministres ont discuté de leurs priorités respectives en matière d'aquaculture. La ministre Murray a réitéré que la mise en œuvre d'un plan fédéral d'abandon de l'élevage du saumon en parcs en filet sur les côtes de la Colombie-Britannique ne s'étendra pas à l'Est du Canada, où les gouvernements provinciaux sont les principaux responsables de la réglementation de la gestion et du développement de l'aquaculture. La ministre Murray a exprimé son appui à une industrie aquacole gérée de façon durable, et a reconnu que l'aquaculture utilise de manière légitime les eaux de l'Est du Canada.

Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adopté par le gouvernement fédéral a été présenté aux ministres. Plus précisément, les écosystèmes aquatiques font partie intégrante du Cadre, tout comme la conservation marine, les espèces aquatiques envahissantes (EAE) et les changements climatiques. Les ministres ont discuté de l'importance d'une mobilisation et d'une collaboration précoces avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les communautés autochtones, et l'industrie.

Pour prévenir les EAE et en atténuer les répercussions, les ministres ont convenu qu'il est nécessaire de revitaliser le Plan d'action canadien de 2004 du CCMPA visant à contrer la menace représentée par les EAE. Le Plan d'action mis à jour identifie les lacunes dans la politique de gestion des EAE, et recommande des mesures liées à la gouvernance, au partage des données, à l'établissement des priorités relatives aux risques, à l'intervention, et à la biosécurité. Les ministres ont convenu de travailler de façon collaborative pour faire progresser les mesures recommandées, afin d'aider à protéger le Canada contre les EAE.

Les ministres ont réaffirmé que le CCMPA est une occasion importante de travailler ensemble pour promouvoir la croissance économique durable du secteur canadien du poisson et des fruits de mer. Les ministres ont convenu de prolonger le mandat du Groupe de travail sur le développement économique, soulignant l'importance de la sécurité alimentaire, en particulier pour les communautés autochtones, de la diversification des marchés, de la réduction des déchets de sous-produits du poisson grâce à une utilisation accrue du poisson, et de la promotion du poisson et des fruits de mer du Canada, à l'échelle pancanadienne et internationale.

Enfin, pour donner suite à leur réunion de novembre 2022 à Winnipeg (Manitoba), les ministres ont poursuivi d'importantes discussions sur les répercussions croissantes des changements climatiques sur les écosystèmes marins et d'eau douce du Canada, en particulier les répercussions sur le poisson, son habitat, l'aquaculture, et les pêches. Les ministres ont convenu que le Comité sur les changements climatiques vise à appuyer les pêches et l'aquaculture marines et d'eau douce dans cet environnement en constante évolution, soulignant l'importance d'agir en temps opportun.

Lors d'une séance préalable distincte, les ministres ont rencontré des représentants des Organisations autochtones nationales. Les discussions ont mis l'accent sur le renforcement des relations, y compris l'inclusion des droits et des perspectives des communautés autochtones dans tout domaine relié aux pêches et à la conservation des écosystèmes aquatiques.

Citations

« Les vastes ressources aquatiques, le climat et la biodiversité du Canada sont interreliés. Rencontrer des ministres d'un océan à l'autre, pour discuter des enjeux liés aux océans et aux plans d'eau douce offre au gouvernement du Canada une excellente occasion d'écouter différents points de vue, et d'en apprendre davantage, ainsi que d'harmoniser nos priorités. Merci au gouvernement de l'Ontario d'avoir organisé cette réunion très productive. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les secteurs des pêches récréatives et commerciales et de l'aquaculture de l'Ontario font partie intégrante de la culture, de l'économie, et des collectivités de notre province. Grâce à ce forum, nous continuons de miser sur les progrès importants que nous avons réalisés en vue d'un avenir plus prospère et durable dans ces secteurs - non seulement pour l'Ontario, mais pour l'ensemble du pays. Je remercie le gouvernement du Canada d'avoir coprésidé cette réunion, et mes homologues provinciaux et territoriaux de leur précieuse contribution.»

L'honorable Graydon Smith, ministre des Richesses naturelles et des Forêts

Faits en bref

Le CCMPA est le principal forum d'engagement multilatéral entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour aborder les questions de pêche et d'aquaculture d'importance pancanadienne.

Le mandat principal du CCMPA est de promouvoir la coopération intergouvernementale dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture en eau douce et en mer, et de fournir un forum permettant d'établir et d'atteindre des objectifs communs.

Note en bas de page : Le Québec n'adhère pas aux initiatives, aux approches, ou aux mécanismes fédéraux, provinciaux et territoriaux en matière de biodiversité, puisqu'il considère que ces domaines relèvent essentiellement de ses compétences. Bien qu'il en partage les objectifs, le Québec n'a ainsi pas adhéré au Plan d'action canadien de 2004 et, par conséquent, ne souscrit pas au Plan revitalisé. Par ailleurs, le gouvernement québécois demeure déterminé à mettre en œuvre, avec ses propres politiques et outils, la Convention sur la diversité biologique. En réponse à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal par les parties signataires de la Convention en décembre 2022, le Québec élabore son Plan Nature 2030 qui participera à l'atteinte des prochaines cibles mondiales.

SOURCE Canadian Council of Fisheries and Aquaculture Ministers’ Meetings

Renseignements: Matthew Dillon, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]; Bureau des médias, Direction des Communications, 416-314-2106, [email protected]; Melissa Candelaria, Bureau du Ministre, 647-448-7652, [email protected]