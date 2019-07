Les ministres de l'Ontario et du Québec collaborent pour renforcer le commerce interprovincial

Les provinces s'associent pour explorer des perspectives

économiques mutuellement bénéfiques

TORONTO, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ontario est ouvert aux affaires et aux emplois, et la province examine avec le Québec les occasions de stimuler la croissance économique, le commerce et la création d'emplois.

Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, ont eu leur première réunion officielle, mardi, à Toronto. Ils y ont discuté d'occasions de commerce interprovincial directement avec des représentants d'entreprises au cours d'une rencontre informelle animée par le Toronto Region Board of Trade, et ils ont participé à une table ronde réunissant des représentants d'un certain nombre de secteurs clés. Cette initiative fait suite à la promesse du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et de celle du premier ministre du Québec, François Legault, de travailler ensemble pour intensifier le commerce interprovincial et stimuler la diversification des marchés.

Réaffirmant la relation positive et productive entre l'Ontario et le Québec, les ministres ont discuté de l'avancement de l'Évolution des services en nuage dans le corridor Québec-Ontario pour la recherche et l'innovation (ENCQOR 5G), un projet d'infrastructure numérique qui a permis de bâtir le premier corridor précommercial de télécommunications sans fil 5G au Canada pour l'innovation ouverte. Des applications sont acceptées dans les deux provinces pour inciter les petites et moyennes entreprises à explorer les occasions d'avant-garde de la 5G.

« L'Ontario est ouvert aux affaires et aux emplois, et cela se traduit par la création d'un milieu où les entreprises peuvent innover et croître, où les obstacles en réglementation et les formalités excessives inutiles ont été éliminés et où les coûts des entreprises ont été réduits, et cela, afin de renforcer le commerce intérieur, a déclaré M. Fedeli. L'Ontario est prêt à travailler de façon multilatérale dans le cadre de l'Accord de libre-échange canadien et de façon bilatérale avec les autres provinces - dont le Québec - qui partagent son objectif d'intensifier les courants des échanges à l'intérieur de nos frontières, afin que nos entreprises et nos consommateurs en tirent profit. »

« Le Québec et l'Ontario partagent une longue histoire et ont développé des liens privilégiés. Il s'agit d'un marché naturel que nous devons continuer de développer pour augmenter nos échanges commerciaux. Chacune des rencontres auxquelles j'ai participé lors de cette mission économique à Toronto m'a confirmé que nous avons cette volonté commune de travailler ensemble en vue de renforcer davantage nos échanges commerciaux, a précisé le ministre Fitzgibbon. Le Québec a d'ailleurs de nombreuses possibilités d'investissement à offrir aux gens d'affaires et aux entreprises de l'Ontario, et je les invite à en profiter pleinement. »

L'Ontario et le Québec ont bénéficié de liens économiques étroits en tant que plus importants partenaires mutuels de commerce interprovincial. De plus, ils représentent les deux plus grandes économies au pays. En travaillant ensemble à explorer une coopération économique plus étendue, l'Ontario et le Québec augmenteront leur capacité d'exportation et collaboreront dans des domaines d'intérêts communs.

En 2017, l'Ontario et le Québec représentaient plus de 58,2 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada. Les deux provinces contribuent pour près de 60 % de la plupart des indicateurs commerciaux canadiens. En effet, elles produisent 58,4 % du total des exportations de biens et services, 57,6 % du total des importations de biens et services, de même que 58,0 % du total du commerce de biens et services.

