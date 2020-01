Les ministres Danielle McCann et Chantal Rouleau annoncent la mise à l'étude du projet de modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury

MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec autorise la mise à l'étude du projet de modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Avec un budget de 1,5 M$ pour cette étape, la réalisation du dossier d'opportunité du projet peut ainsi être amorcée en vue d'évaluer la portée et le coût des travaux à entreprendre. Ces derniers consistent globalement à remédier à certaines problématiques de l'urgence actuelle, notamment l'état de vétusté des locaux, le manque d'espace disponible ainsi que les risques liés au contrôle des infections, dans le cadre d'un projet immobilier majeur d'une superficie de plus de 3000 mètres carrés.

Citations :

« Ce projet qui s'amorce démontre que notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la population en matière de santé, tout particulièrement en ce qui concerne l'accès à la première ligne et aux services d'urgence. Cela témoigne également de l'importance que nous accordons à la qualité des soins, lesquels seront offerts dans un cadre plus moderne et convivial, mieux adapté à la réalité actuelle et aux défis à venir. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Une telle modernisation de l'urgence aura un impact positif et notable sur l'accessibilité et la qualité des soins et des services offerts à la communauté montrépolitaine, de la manière la mieux adaptée possible aux besoins croissants de la population de Montréal-Nord. Je suis ravie que votre gouvernement donne son appui à ce projet, qui permettra aux citoyens de disposer, à terme, d'une urgence plus efficace sur le plan clinique et dotée d'une meilleure coordination de soins, dans un environnement correspondant davantage aux standards modernes. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Les principales problématiques liées à l'urgence de l'Hôpital Fleury sont d'ordre fonctionnel et technique. Parmi ces lacunes à combler, on signale notamment :

une configuration des lieux qui limite la confidentialité;

un manque d'espace et une organisation spatiale qui n'est pas adaptée aux besoins actuels;

une organisation clinique qui n'est pas optimale sur le plan de la prévention des infections nosocomiales,

un garage trop exigu pour les besoins des ambulances actuelles;

la nécessité d'offrir une meilleure luminosité naturelle, pour offrir un cadre de soins plus convivial.

Rappelons que l'urgence actuelle occupe une superficie brute de 1 075 mètres carrés, et que les besoins s'élèvent à environ 3 300 mètres carrés.

Le financement du projet sera assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec une contribution de 2 M$ de la Fondation Ahuntsic et Montréal-Nord.

La gestion de ce projet de modernisation a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789