Les ministres Christian Dubé et Nathalie Roy annoncent l'implantation d'un projet pilote d'animation musicale dans 20 centres de vaccination

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, sont heureux d'annoncer qu'un projet d'animation musicale sera mis en place dans 20 centres de vaccination à travers le Québec, orchestré par La SAMS (La Société pour les arts en milieux de santé).

Le projet consiste à produire 60 animations musicales dans les centres ciblés. Les formations musicales seront composées de deux ou trois musiciens, qui seront en prestation pour une durée totale de deux heures. Plusieurs styles musicaux seront représentés, notamment du classique, du jazz et de la musique du monde.

Les musiciens, qui sont habitués d'offrir des performances dans des lieux non traditionnels, permettront aux personnes vaccinées d'écouter leurs prestations, et ce, en s'assurant de respecter les consignes sanitaires en cours et la distanciation physique. Chaque centre de vaccination sera jumelé avec des artistes locaux, membres de La SAMS. Cette initiative permettra aux talents musicaux régionaux de participer à l'effort de vaccination.

Ce projet pilote, qui vise à augmenter l'attractivité des centres de vaccination à travers le Québec et à favoriser une ambiance calme et positive au sein de ces centres, représente un investissement de 46 400 $.

« Une telle initiative démontre que c'est l'ensemble de la collectivité qui peut contribuer de différentes façons aux efforts de vaccination. De telles performances artistiques permettront de créer une atmosphère plus rassurante et agréable, autant pour les personnes vaccinées que pour les équipes en place. Je remercie La SAMS de mettre ainsi à profit son expertise, en assurant la coordination de ce projet pilote à la fois novateur et bien ancré dans les communautés. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je salue cette initiative menée par La SAMS, qui témoigne du rôle essentiel de nos artistes dans notre société, surtout en cette période difficile que nous traversons. La musique, comme tous les arts, a cette faculté de nous unir à travers l'émotion qu'elle nous fait vivre, tout en nous faisant du bien et en nous divertissant. Dans le contexte de consignes sanitaires que nous connaissons, la musique est porteuse d'espoir, tout comme l'est ce vaccin. Je suis très heureuse de me joindre au ministre Christian Dubé et ses équipes pour soutenir ce projet ! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Les prestations se dérouleront dans des centres de vaccination de plusieurs régions du Québec, soit au Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, en Mauricie, en Estrie, à Montréal, en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, dans la Chaudière-Appalaches, dans les Laurentides, dans Lanaudière et en Montérégie.

Soulignons que La SAMS est un organisme de bienfaisance et le plus grand réseau de musiciens professionnels présentant des concerts sur mesure en milieu de santé au Québec. Présente partout au Québec, La SAMS a pour mission d'améliorer la vie des patients et résidents séjournant en établissement de santé par une meilleure accessibilité aux arts. Par ce projet pilote, La SAMS souhaite contribuer à sa manière aux efforts de vaccination, entre autres sur le plan du mieux-être, en créant une atmosphère propice à la réception du vaccin.

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID.

Pour en savoir plus sur La SAMS : https://samsante.org/.

