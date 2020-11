Les ministres Christian Dubé et Chantal Rouleau annoncent une nouvelle étape du projet d'agrandissement de l'hôpital Santa Cabrini

MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annoncent aujourd'hui que le gouvernement du Québec autorise la poursuite d'une nouvelle étape du projet d'agrandissement de l'hôpital Santa Cabrini, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Cette étape, soit le dossier d'affaires, permettra de préciser les différents éléments de l'option immobilière retenue dans le cadre du dossier d'opportunité.

Le projet consiste à construire un agrandissement d'une superficie brute de plus de 6 100 mètres carrés sur deux niveaux au sud-est du site de l'hôpital, à l'intersection des rues Saint-Zotique et Pontoise. Ce bâtiment sera surmonté d'une salle mécanique en toiture, et sera relié par une passerelle au sud du pavillon central (aile DE) de l'hôpital. Il accueillera principalement le bloc opératoire, qui passera notamment de 6 à 8 salles d'opération et de 8 à 11 salles de réveil par rapport au bloc opératoire actuel, l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) ainsi que les services électromécaniques.

Ce projet permettra de consolider l'offre de service en chirurgie, d'accroître la capacité opératoire et ainsi de réduire les listes d'attente. Il consolidera également ce joyau de la communauté italienne où sont offerts depuis 1960 des soins et services de santé en italien et en français.

Sous l'angle financier, ce projet représente un investissement présentement estimé à 96 M$, majoritairement assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, hormis une contribution de 10 M$ de la Fondation Santa Cabrini. Le coût comprend notamment les travaux de construction, le mobilier et l'équipement, de même que les frais de gestion et de financement temporaire. À cette étape-ci, un montant de 5,7 M$, découlant du coût global, est alloué à la réalisation du dossier d'affaires. C'est la Société québécoise des infrastructures (SQI) qui a été mandatée comme gestionnaire du projet.

« Au terme de ces travaux, l'hôpital Santa Cabrini pourra fournir à ses usagers des services de chirurgie encore plus modernes et efficaces, mais aussi plus sécuritaires, dans le cadre d'une expérience de soins bonifiée. Cela témoigne des efforts que nous faisons pour soutenir la réalisation de projets qui viennent répondre aux enjeux réels de chaque communauté, de manière bien adaptée à l'évolution des besoins actuels et à venir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Une fois concrétisé, ce projet d'agrandissement et de modernisation permettra une meilleure prise en charge, de même que des gains importants de fonctionnalité et de performance pour les usagers de l'hôpital Santa Cabrini. Il s'agit d'un projet prometteur qui montre clairement la volonté de notre gouvernement d'atteindre des résultats tangibles en matière d'accessibilité et de qualité des soins, au bénéfice de toute la communauté montréalaise. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal

L'agrandissement sera situé en façade du complexe hospitalier et le pavillon central sera conservé tel quel avec un minimum d'intervention. Un stationnement étagé de 348 cases sera également construit au nord du site.

Ces travaux visent à améliorer la qualité et l'accessibilité des services des unités visées, notamment pour optimiser les déplacements et remédier au manque d'espace disponible. En effet, la situation actuelle du bloc opératoire et de l'URDM limite la performance des activités, et le taux d'occupation de près de 95 % représente un défi pour répondre adéquatement aux besoins grandissants de la population.

