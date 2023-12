OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux afin de discuter des prochaines étapes qu'entreprendra le gouvernement du Canada pour stabiliser le prix des aliments au pays.

Lors de la réunion, des représentants du Bureau de la concurrence Canada ont présenté les résultats d'une étude de marché, Le Canada a besoin de plus de concurrence dans le secteur de l'épicerie, qui recommande à tous les ordres de gouvernement d'améliorer de façon marquée la concurrence dans l'industrie de l'épicerie. Parmi les recommandations, mentionnons l'adoption de mesures favorisant une plus grande concurrence, notamment l'entrée d'épiciers étrangers sur le marché canadien, l'épanouissement des épiciers indépendants et l'instauration d'un affichage accessible et harmonisé du prix unitaire. Le ministre Champagne a profité de la rencontre pour souligner les modifications proposées à la législation canadienne en matière de concurrence dans le projet de loi C-56 et dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023.

De son côté, le ministre MacAulay a fait le point au sujet de l'état d'avancement du Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie, une initiative dirigée par l'industrie. Le Code de conduite se veut une mesure substantielle qui apportera équité, transparence et stabilité au secteur de l'épicerie et à la chaîne d'approvisionnement. Après plus de deux ans de négociations avec l'industrie et d'échéances non respectées, les ministres Champagne et MacAulay se sont dit extrêmement déçus que certains partenaires de la chaîne d'approvisionnement, y compris deux des cinq principaux détaillants en alimentation, aient indiqué qu'ils n'adhéreraient pas au Code de conduite. Le gouvernement du Canada continue d'examiner toutes les options à sa disposition et a invité les provinces et les territoires à faire de même.

Les ministres Champagne et MacAulay ont réitéré l'importance d'une collaboration accrue entre Ottawa et les provinces dans la lutte contre l'inflation alimentaire. De pair avec leurs homologues provinciaux et territoriaux, ils ont convenu de se rencontrer de nouveau au début de 2024 pour évaluer toutes les options à leur portée qui permettront de stabiliser le prix des aliments.

