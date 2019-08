Les ministres Bonnardel et Dufour inaugurent la voie de contournement de la route 117 à Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - La voie de contournement de la route 117 à Rouyn‑Noranda est maintenant mise en service. Un montant de 90 M$ a été investi pour réaliser ce nouveau tronçon de 7,7 km qui permet désormais de contourner par le nord le milieu urbain et d'exclure le trafic lourd en transit du centre‑ville.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a procédé aujourd'hui à son inauguration officielle. M. Bonnardel était accompagné pour l'occasion du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord‑du‑Québec, M. Pierre Dufour, et de la mairesse de Rouyn‑Noranda, Mme Diane Dallaire.

Ce projet a représenté un défi remarquable, notamment en raison de la très faible capacité portante de certains secteurs, ce qui a nécessité l'utilisation de remblais légers et de techniques de consolidation accélérée.

Citations

« Cet investissement majeur permet de doter les citoyennes et citoyens de la région d'une infrastructure routière sécuritaire et efficace. Je tiens à souligner l'expertise et l'excellent travail des équipes dans ce dossier, considérant les défis de conception et de réalisation que ce projet a présentés. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À titre de ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, je sais pertinemment que cette voie de contournement était très attendue de la population, et depuis fort longtemps. La sécurité routière et la bonne tenue de l'économie de la région commandaient une telle infrastructure de qualité. À partir de maintenant, le transport lourd n'aura pas à transiter dans le cœur de la ville. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord‑du‑Québec

« Aujourd'hui, Rouyn-Noranda franchit une étape importante de son existence. La voie de contournement va permettre d'améliorer la sécurité et la qualité de vie sur notre territoire. La Ville a aussi profité de ce chantier pour verdir ses alentours et planter près de 8 000 arbres. La voie de contournement, c'est un beau et grand projet souhaité par la population. Une réalisation que nous sommes fiers d'inaugurer aujourd'hui. »

Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Faits saillants

Pour faciliter le transport lourd, la voie de contournement est dotée de trois voies pour véhicules lents de 1,3 km, chacune aménagée en fonction du relief, soit deux en direction nord et une en direction sud.

Le ministère des Transports estime que 3 500 véhicules y circuleront en moyenne chaque jour, dont 700 véhicules lourds.

Lors des travaux, la présence de sols contaminés aux métaux lourds a nécessité le transport de 150 000 m 3 de sols, ce qui a contribué à la restauration de parcs à résidus miniers.

de sols, ce qui a contribué à la restauration de parcs à résidus miniers. Le projet a nécessité des coupes de roc très importantes à quelques endroits. Ce roc a été concassé et a servi à construire la fondation de la route.

Le verdissement réalisé par la Ville de Rouyn-Noranda permet d'améliorer l'aspect visuel des abords de la voie de contournement, perturbés par l'activité minière dans le passé. Le Ministère a rendu disponibles 180 000 m 3 de déblais (non contaminés) qui ont été étendus de part et d'autre de la route pour favoriser l'ensemencement par la Ville.

permet d'améliorer l'aspect visuel des abords de la voie de contournement, perturbés par l'activité minière dans le passé. Le Ministère a rendu disponibles 180 000 m de déblais (non contaminés) qui ont été étendus de part et d'autre de la route pour favoriser l'ensemencement par la Ville. La piste cyclable de 7,7 km, qui fait partie du projet, est maintenant asphaltée et empruntée par de nombreux cyclistes.

La piste cyclable a été aménagée à l'extérieur de l'emprise routière afin de faciliter et sécuriser le déplacement des cyclistes.

L'aménagement paysager sera poursuivi cet automne et au cours du printemps et de l'été 2020. Le raccordement de la rue des Lilas est prévu en 2020-2021.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 446-5911; Carl Charest, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 418 454-4817; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724