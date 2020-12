Les ministres Blais et Charest annoncent un investissement de 11,1 M$ au Centre d'hébergement de Bedford

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, annoncent un investissement de 11,1 M$ pour la réalisation d'un projet de rénovation visant à améliorer l'accès de la population à des soins d'hébergement longue durée au Centre d'hébergement de Bedford.

Le projet permettra d'ajouter sept lits supplémentaires, faisant ainsi passer la capacité d'accueil à 49 places. Il permettra également d'éliminer les chambres à occupation double pour créer des chambres individuelles.

Les travaux réalisés permettront notamment d'aménager une unité de huit lits pour accueillir les usagers ayant des symptômes psychologiques et comportementaux liés à la démence (SPCD). Actuellement, cette installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS) ne possède aucune unité adaptée aux besoins spécifiques de cette clientèle.

La réalisation du projet se fera en cohérence avec le concept des maisons des aînés. Il s'inscrit dans le cadre de la démarche du gouvernement de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée et vise à améliorer la qualité de vie de nos aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques.

« Nous multiplions les efforts afin d'améliorer l'accès, dans toutes les régions du Québec, à des milieux de vie plus accueillants et mieux adaptés aux besoins des personnes concernées. Les améliorations qui seront apportées au Centre d'hébergement de Bedford s'inscrivent dans cette grande transformation de nos milieux et permettront de mieux répondre aux besoins évolutifs des personnes aînées en perte d'autonomie de la région. Les travaux viseront également à intégrer des éléments compatibles avec l'approche novatrice mise en œuvre dans nos futures maisons des aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre région. En plus de créer des places supplémentaires pour accueillir davantage de personnes en perte d'autonomie, le projet permettra d'éliminer les chambres en occupation double et ainsi offrir encore plus de confort et d'intimité aux personnes hébergées. J'en suis très heureuse pour ces personnes et leurs proches, et je remercie Mme Blais et ses équipes pour leur écoute. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

