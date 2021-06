Les minéraux critiques et stratégiques au Québec - Québec participe à l'inauguration d'une nouvelle usine de démonstration commerciale d'extraction de scandium à Sorel-Tracy

SOREL-TRACY, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, assistait aujourd'hui à l'inauguration d'une nouvelle usine de démonstration de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) pour la production d'oxyde de scandium à Sorel-Tracy. Le scandium fait partie des minéraux reconnus comme étant critiques et stratégiques pour le Québec.

En janvier dernier, rappelons que le gouvernement du Québec a accordé une aide financière totale de 850 000 $ à RTFT pour soutenir le projet de construction de cette usine de démonstration commerciale pour l'extraction de scandium. Plus précisément, une somme de 500 000 $ a été versée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et une subvention de 350 000 $ a été accordée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Le soutien du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre des orientations du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS). Un des objectifs est d'encourager la mise en valeur des sous-produits miniers de minéraux critiques et stratégiques (MCS) au Québec.

Le scandium est utilisé entre autres pour les alliages dans les secteurs industriels, de l'aéronautique et de l'automobile ainsi que dans la chaîne de production des batteries pour les véhicules électriques. Le minerai provient de la mine d'ilménite au lac Tio à Havre-Saint-Pierre exploitée par RTFT. Ce minerai est concentré au complexe métallurgique à Sorel-Tracy et transformé par la suite en dioxyde de titane, en fonte brute, en acier et en métal de grande qualité. L'usine de démonstration commerciale produira un oxyde de scandium à partir d'un rejet industriel découlant de la fabrication du dioxyde de titane (TiO 2 ). Le scandium, lorsqu'il est utilisé dans l'élaboration des alliages d'aluminium, en change les propriétés et en bonifie les performances mécaniques et thermiques.

Citations :

« Je suis très heureux de voir que ce projet majeur, en lien avec les minéraux critiques et stratégiques, se concrétise au Québec. Il contribuera à renforcer la sécurité de nos approvisionnements et à valoriser nos résidus industriels découlant du secteur minier. Il correspond aussi à la vision du gouvernement de créer de la richesse dans une économie plus verte. Bon succès à Rio Tinto Fer et Titane et à l'équipe de cette nouvelle usine! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le démarrage de cette nouvelle usine de démonstration à Sorel-Tracy est une excellente nouvelle. Par ses activités et la création d'emplois chez nous, Rio Tinto Fer et Titane collabore au développement économique et à l'innovation de notre région. Nous nous réjouissons des importantes retombées de ce projet ici en Montérégie et partout au Québec. Félicitations à l'entreprise qui est une force industrielle et un fleuron régional. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je me réjouis que Rio Tinto Fer et Titane, une entreprise bien établie à Sorel-Tracy, poursuive le développement d'une expertise majeure dont l'ensemble de la province pourra profiter. L'inauguration de cette nouvelle usine de production d'oxyde de scandium démontre la grande capacité d'innovation des entreprises implantées chez nous. J'en profite pour féliciter RTFT et tous ceux et celles ayant contribué à cette percée importante. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« Pour la première fois, les clients bénéficieront d'un approvisionnement nord-américain en oxyde de scandium pour des applications dans les piles à combustible à oxyde solide, les lasers et les produits d'éclairage ou comme additif pour produire des alliages à haute performance. Depuis les premières étapes où nous testions un procédé pour extraire cette matière critique en laboratoire jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes en mesure de répondre à environ 20 % de la demande mondiale, moins de deux ans se sont écoulés. Cela témoigne de la capacité de notre équipe à sortir des sentiers battus et à respecter ses engagements. »

Stéphane Leblanc, directeur exécutif, Rio Tinto Fer et Titane

Faits saillants :

RTFT exploite une mine d'ilménite à ciel ouvert au lac Tio, près de Havre-Saint-Pierre , sur la Côte-Nord du Québec. Le concentré de minerai est ensuite transformé pour produire du dioxyde de titane, de la fonte brute, de l'acier et du métal de grande qualité au complexe métallurgique de RTFT à Sorel-Tracy . Ensemble, les sites emploient plus de 1 600 personnes.

, sur la Côte-Nord du Québec. Le concentré de minerai est ensuite transformé pour produire du dioxyde de titane, de la fonte brute, de l'acier et du métal de grande qualité au complexe métallurgique de RTFT à . Ensemble, les sites emploient plus de 1 600 personnes. RTFT sera le premier producteur d'oxyde de scandium en Amérique du Nord.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

La valorisation des minéraux critiques et stratégiques permettra au Québec de poursuivre sa transition énergétique et technologique et de créer des emplois de qualité dans les régions tout en contribuant à développer une économie plus verte.

Liens connexes :

Pour plus d'information concernant le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, consultez la page Web à ce sujet :

Québec.ca/mineraux-critiques-strategiques.

Québec.ca/mineraux-critiques-strategiques. Pour plus d'information sur les activités relatives au scandium chez Rio Tinto :

https://www.elementnorth21.ca/fr/

https://www.elementnorth21.ca/fr/ Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Marie-Eve Thérien

Directrice des communications et

responsable des travaux parlementaires

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 418 643-7295

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/